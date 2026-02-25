Kayseri Bağ Kültürü Müze Olarak Yaşayacak

Germir Mahallesi'nde bulunan Tarihi Bakkaloğlu Konağı'nı restore eden Melikgazi Belediyesi, Bağ Müzesi olarak işlevlendireceği yapının çalışmalarında adım adım sona yaklaştı.

Kayseri Bağ Kültürü Müze Olarak Yaşayacak

İlçenin zengin tarihi ve kültürel mirasına yapılan restorasyon çalışmaları ile büyük önem verdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’de tarihi yapıların restore edilerek günümüz hizmetine sunulması çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam ediyor. İlçemizin somut kültürel miraslarından olan konak, han, medrese, türbe ve çeşmelere kadar birçok yapıyı günümüze kazandırıyoruz. Germir Mahallesi’nde yer alan, her bir detayını ince ince düşünerek aslına uygun şekilde restore ettiğimiz Bağ Müzemiz, Kayseri’de ilk olma özelliği taşıyor. Duvarları kesme taşlarla çevrili, içerisinde ahşap işlemelerin yer aldığı konak 19. yüzyıla ait bir yapı. Bahçe köşkü de bitmek üzere.  Konağın içerisinin tefrişatını, bölgenin tipik bağ evi konseptinde yaparak işlevlendireceğiz. Burada yapmış olduğumuz çalışmalarımızda yapının özgün mimarisini ve tarihi dokusunu korumaya dikkat ediyor, yapının ruhunu yaşatacak şekilde süreci ilerletiyoruz. Melikgazi Belediyemiz yine kültürel bir değeri şehrimize yeniden kazandırmış olacak. Restorasyon sürecimiz tamamlandığında Tarihi Bakkaloğlu Konağı manevi atmosferiyle birlikte aynı zamanda kültürel bir değer olarak vatandaşlarımızla buluşacak. Tarihi yapılarımızı korumaya verdiğimiz önemle Melikgazi’mizi geçmişine sahip çıkarken bugünlerimize ve yarınlarımıza anlam katmaya devam edeceğiz. Restorasyon çalışmalarında sona geldiğimiz müzemiz şimdiden hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Bağ Kültürü Müze Olarak Yaşayacak
Kayseri Bağ Kültürü Müze Olarak Yaşayacak
Kayseri'de 'Vergi Haftası' Ziyaretleri
Kayseri'de 'Vergi Haftası' Ziyaretleri
Hukukçu Onaç, 'Meliha Keskin ablamız için her şeyi yapmaya açığız'
Hukukçu Onaç, “Meliha Keskin ablamız için her şeyi yapmaya açığız”
Bu kez 'Ben Kullanıcıyım' dedi ama 15 yıl cezadan kurtulamadı
Bu kez 'Ben Kullanıcıyım' dedi ama 15 yıl cezadan kurtulamadı
Başkan Yalçın Gençlerle Ramazan Söyleşisinde
Başkan Yalçın Gençlerle Ramazan Söyleşisinde
Vali Gökmen Çiçek, Kahraman Jandarmalarla İftar Sofrasında Buluştu
Vali Gökmen Çiçek, Kahraman Jandarmalarla İftar Sofrasında Buluştu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!