Kayseri Bağ Kültürü Müze Olarak Yaşayacak

İlçenin zengin tarihi ve kültürel mirasına yapılan restorasyon çalışmaları ile büyük önem verdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’de tarihi yapıların restore edilerek günümüz hizmetine sunulması çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam ediyor. İlçemizin somut kültürel miraslarından olan konak, han, medrese, türbe ve çeşmelere kadar birçok yapıyı günümüze kazandırıyoruz. Germir Mahallesi’nde yer alan, her bir detayını ince ince düşünerek aslına uygun şekilde restore ettiğimiz Bağ Müzemiz, Kayseri’de ilk olma özelliği taşıyor. Duvarları kesme taşlarla çevrili, içerisinde ahşap işlemelerin yer aldığı konak 19. yüzyıla ait bir yapı. Bahçe köşkü de bitmek üzere. Konağın içerisinin tefrişatını, bölgenin tipik bağ evi konseptinde yaparak işlevlendireceğiz. Burada yapmış olduğumuz çalışmalarımızda yapının özgün mimarisini ve tarihi dokusunu korumaya dikkat ediyor, yapının ruhunu yaşatacak şekilde süreci ilerletiyoruz. Melikgazi Belediyemiz yine kültürel bir değeri şehrimize yeniden kazandırmış olacak. Restorasyon sürecimiz tamamlandığında Tarihi Bakkaloğlu Konağı manevi atmosferiyle birlikte aynı zamanda kültürel bir değer olarak vatandaşlarımızla buluşacak. Tarihi yapılarımızı korumaya verdiğimiz önemle Melikgazi’mizi geçmişine sahip çıkarken bugünlerimize ve yarınlarımıza anlam katmaya devam edeceğiz. Restorasyon çalışmalarında sona geldiğimiz müzemiz şimdiden hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.