Kayseri Baro Başkanı seçilen Murat Tolga Özsoy: Meslektaşlarımızın hepsini kucaklayacağız

Kayseri Barosu Olağan Genel Kurulu’nun ardından bugün başkan seçimi yapıldı. Dört adayın yarıştığı başkanlık seçiminde 2 bin 199 kullanılan oyun 892'sini alan Murat Tolga Özsoy, yeni baro başkanı oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından açıklama yapan Murat Tolga Özsoy, "Arkadaşlarımız Kayseri Baromuzun başkanlığına bizi layık gördü. Yola ekip arkadaşlarımız ile 6 ay önce çıkmıştık. ‘Herşey Kayseri Barosu için, rengimiz Kayseri Barosu’ dedik. Arkadaşlarımız, rengimizi takdir etti. Kayseri Barosunun başkanlığı onurlu bir görevdir. Kayseri Barosu İç Anadolu'nun incisidir. Türkiye Barolar Birliği’nin kıymetlisidir. Tüm meslektaşlarıma bana oy verdikleri için teşekkür ediyorum. Diğer aday arkadaşlarıma da seçimde gösterdikleri nezaket ve samimiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri Barosu'nda önümüzdeki dönem güzel bir dönem başlayacağı kanaatindeyim. Ekip arkadaşlarımla Kayseri Barosunu, meslektaşlarımın her türlü beklentisini karşılamak üzere yönetmeye talip olmuştuk ve kazandık. Seçim döneminde destek veren vermeyen meslektaşlarımızın hepsini kucaklayacağız. Hepsini çok seviyoruz. Seçimler Kayserimize ve Kayseri Baromuza hayırlı olsun" diye konuştu.