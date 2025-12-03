Kayseri Barosu Başkanlığı 'Kamu avukatları görmezden gelinemez'

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülüyor. Kamu avukatlarını da ilgilendiren teklife ilişkin Kayseri Barosu Başkanlığı’ndan açıklama geldi.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamada; “Kamu avukatları görmezden gelinemez. 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmektedir. Teklifte bazı meslek gruplarına yönelik düzenlemeler yapılırken, kamu hizmetinin hukuki güvenliğini sağlayan kamu avukatlarının kapsam dışında bırakılması önemli bir eksikliktir. Kayseri Barosu olarak; kamu avukatlarının artan iş yükü, üstlendikleri sorumluluk ve kamu hizmetine sağladıkları katkı dikkate alınarak, kanun teklifinde kamu avukatlarına ilişkin düzenlemelerin de yer almasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.