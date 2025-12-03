  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri Barosu Başkanlığı 'Kamu avukatları görmezden gelinemez'

Kayseri Barosu Başkanlığı 'Kamu avukatları görmezden gelinemez'

Kayseri Barosu Başkanlığı, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi ile ilgili yaptığı açıklamada 'Kayseri Barosu olarak kamu avukatlarının artan iş yükü, üstlendikleri sorumluluk ve kamu hizmetine sağladıkları katkı dikkate alınarak, kanun teklifinde kamu avukatlarına ilişkin düzenlemelerin de yer almasını talep ediyoruz' denildi.

Kayseri Barosu Başkanlığı 'Kamu avukatları görmezden gelinemez'

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülüyor. Kamu avukatlarını da ilgilendiren teklife ilişkin Kayseri Barosu Başkanlığı’ndan açıklama geldi.
Başkanlık tarafından yapılan açıklamada; “Kamu avukatları görmezden gelinemez. 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmektedir. Teklifte bazı meslek gruplarına yönelik düzenlemeler yapılırken, kamu hizmetinin hukuki güvenliğini sağlayan kamu avukatlarının kapsam dışında bırakılması önemli bir eksikliktir. Kayseri Barosu olarak; kamu avukatlarının artan iş yükü, üstlendikleri sorumluluk ve kamu hizmetine sağladıkları katkı dikkate alınarak, kanun teklifinde kamu avukatlarına ilişkin düzenlemelerin de yer almasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Yeni Bir Dönem Başlıyor
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Yeni Bir Dönem Başlıyor
Engelliler Günü 'Özel' programında sevgi, emek ve samimiyet
Engelliler Günü 'Özel' programında sevgi, emek ve samimiyet
Başkan Altun'dan elektrik faturalarında uygulanacak yeni düzenlemeye tepki
Başkan Altun’dan elektrik faturalarında uygulanacak yeni düzenlemeye tepki
Müdür Erşan, 'Acil sağlık hizmeti, hız yarışı değil, eğitim faaliyeti'
Müdür Erşan, “Acil sağlık hizmeti, hız yarışı değil, eğitim faaliyeti”
Milletvekili Ayşe Böhürler 'Bahçeli'ye yönelik bu sözler için özür dilenmelidir'
Milletvekili Ayşe Böhürler; ‘Bahçeli’ye yönelik bu sözler için özür dilenmelidir’
Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!