Kayseri barosu: “Bu şehirde hiçbir kadının "bir sonraki haber" olmasına izin vermeyeceğiz”

Kayseri Barosu 26 yaşındaki Rabia Alaca’nın boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından açıklama yaptı. ‘Artık yeter’ denilerek tepki gösterilen açıklamada Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu’nca her türlü şiddetin, cinayetin, şiddeti meşrulaştıran, görünmez kılan her türlü söylemin karşısında oldukları belirtildi.

Baro tarafından yapılan açıklamada, “Artık yeter. Bir kadın daha öldürüldü. Rabia A., kendi evinin önünde, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından bıçaklanarak hayattan koparıldı. Bir kadının daha sesi sustu. Kayseri'de üç ay içinde üç kadın, evli olduklar erkekler tarafından katledildi. Neşe Karakaya. Meliha Keskin. Rabia Alaca. Bu ölümler tesadüf değil. Kadınlar en çok "yakınlarındaki" erkekler tarafından öldürülüyor. Bu cinayetler; toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden, cezasızlıktan ve görmezden gelinen şiddetten besleniyor. Görevini yapmayan, tedbir almayan, uyarıları duymayan her makam bu suça ortaktır. Kadınlar öldürülürken hiçbirimiz güvende değiliz. Bu şehirde hiçbir kadının daha "bir sonraki haber" olmasına izin vermeyeceğiz. Geri çekilmiyoruz. Mücadelemiz her alanda sürüyor. Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak şiddetin en küçük belirtisinde dahi her kadın için ulaşılabilir yakınlıkta, her cinayetin ve her şiddet vakasının takibinde, şiddeti meşrulaştıran, hafifleten veya görünmez kılan her söylemin karşısındayız. Söz veriyoruz. Bu mücadelede kadınların yanındayız” denildi.