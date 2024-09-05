Kayseri Barosu Duruşma Takip Sistemi hizmete açıldı

Kayseri barosu tarafından adliyelerde görev alan mübaşir ve avukatların duruşmaların tarih, gün ve saat gibi bilgilere daha kolay erişebilmesini amaçlayan Duruşma Takip Sistemi hizmete açıldı. Hayata geçirilen sistem ile avukatlar ve mübaşirler duruşmaları daha kolay ve pratik bir şekilde takip ederek zaman tasarrufu sağlayabilecek.

Kayseri Barosu’nun sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kayseri Barosu mobil uygulaması ve uygulamaya entegre edilen Mobil Mübaşir Duruşma Takip Sistemi, Baromuz tarafından hizmete açılmıştır. Kayseri Barosu Web sayfası ile entegre şekilde çalışan Kayseri Barosu mobil uygulaması üzerinden tüm meslektaşlarımızın bu uygulamayı kolaylıkla kullanabilmesi için gerekli altyapı oluşturulmuştur. Duruşma takip sistemi uygulanmasına başlanmıştır.

Mobil uygulama içerisinde Avukat Duruşma Takip ve Mübaşir Duruşma Takip isimleri ile iki ayrı alan yer almaktadır. Bu alanlar üzerinden oturum açıldıktan sonra, mübaşirler cep telefonları ile çok kısa sürede sırası gelen duruşmaların ilgili avukatına duruşmalarını bildirebilmektedirler. Bu bildirim ile eş zamanlı olarak baro odaları içerisindeki ekranlarda avukatın çağrıldığı mahkeme ve avukatın ismi ekrana yansıtılmaktadır. Duruşma çağrısı alan avukat aynı zamanda kendi mobil uygulamasından oturum açtıktan sonra kendisine yapılan duruşma çağrılarını görmekte ve yine şayet başka bir mahkemenin duruşmasında ise Beklet butonuyla ve aynı zamanda bekletme gerekçesi hususunda açıklama girerek çağrı yapan mübaşire aynı kanal üzerinden iletişim kurabilmektedir.

Bu sistemin devreye alınmasındaki amaç, adliyelerde görev yapan mübaşirlerin adliye koridorlarında yapmış oldukları sesli çağrının yerine, uygulama üzerinden kurulan iletişim ile daha etkin ve adliye içinde daha sessiz bir çalışma ortamının yaratılması hedeflenmiştir. Bu sistemin hem adliyelerdeki mübaşirler tarafından hem de meslektaşlarımız tarafından etkin kullanılması duruşmaların kaçırılmadan takibi için son derece önem arz etmektedir. Meslektaşlarımızın, Kayseri Barosu mobil uygulaması üzerinden kendi cep telefonlarında bu sistemi etkin hale getirmesi, uygulama bildirimlerine izin verilmesi, mübaşirlerin de meslektaşlarımız tarafından bu sistemi kullanmaya teşvik edilmesi duruşmaların kolaylıkla takip edilmesine ve avukatların zaman tasarrufu sağlamasına imkân sağlayacaktır. Uygulama şifrenize, giriş kısmından "şifremi hatırlat" tıkladığınızda sizlere kısa mesaj yolu ile iletildikten sonra, bu şifrelerin tarafınızca değiştirilmesi faydalı olacaktır” ifadelerine yer verildi.