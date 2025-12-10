Kayseri Barosu: “Kentimizde kadınların yaşam hakkının korunmasına ilişkin ciddi ve kabul edilemez sorunlar var”

Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından dün Köşk Mahallesi’nde meydana gelen olayla ilgili açıklamada bulundu. Boşanma aşamasındaki eşini görmeye giden İ.Ş.’nin (51), eşinin yaşadığı apartmanın bina görevlisinin eşi M.G. (36) ile çıkan tartışma sonucunda M.G.’yi bıçaklayarak öldürdüğü olaya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Kayseri'nin Köşk Mahallesi'nde meydana gelen kadın cinayeti, kentimizde kadınların yaşam hakkının korunmasına ilişkin ciddi ve kabul edilemez sorunları bir kez daha ortaya koymuştur. Kayseri'de son dönemde erkek şiddeti nedeniyle yaşanan kadın ölümlerinin tekrar ediyor olması, bu olayın bireysel bir saldırının ötesinde, giderek derinleşen bir şiddet sorununun parçası olduğunu göstermektedir. Bir kadının daha erkek şiddeti sonucu hayatını kaybetmiş olması hepimizi derinden sarsmıştır. Komisyon olarak çağrımız nettir: Olay tüm yönleriyle gecikmeksizin ele alınmalı ve sürece ilişkin kamuoyu düzenli biçimde bilgilendirilmelidir. Yüksek risk taşıyan faillerin takibi, denetlenmesi ve potansiyel mağdurların korunmasını sağlayan mekanizmalar Kayseri için zorunlu standart haline getirilmelidir. Şiddet başvuruları, geçmiş şikayetler ve koruma taleplerine ilişkin kurumlar arası koordinasyon, şehir düzeyinde güçlendirilmeli ve yeniden yapılandırılmalıdır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede etkili, bütüncül ve uygulanabilir bir kamu politikası, gecikmeden hayata geçirilmelidir. Kadın cinayetleri, münferit bir davranışın değil; uyarıların dikkate alınmadığı, koruyucu mekanizmaların işlemediği ve risklerin uzun süredir görünür olduğu yapısal bir sorunun sonucudur. Hiçbir kadın, önlenebilir şiddetin içinde ve ihmallerin gölgesinde hayatını kaybetmemelidir. Kadınların yaşam hakkını korumak tüm kurumların asli görevidir. Kayseri Barosu Kadın Hakları komisyonu olarak bu sorumluluğun eksiksiz yerine getirilmesini talep ediyoruz” denildi.