Kayseri Barosu'ndan hacze giden avukatlara saldırı olayı hakkında açıklama

 Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde hacze giden iki avukatın borcluların saldırısına uğramasıyla ilgili Kayseri Barosu'ndan açıklama geldi.

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  • 27.08.2023 23:09
  • Güncelleme: 27.08.2023 23:09
Kayseri Barosu'ndan hacze giden avukatlara saldırı olayı hakkında açıklama

Olay, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 24 Ağustos'ta meydana geldi. Hacze giden avukat Coşkun Özbek ve Kübra Kürkçü borclu tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Olayın ardından Kayseri Barosu tarafından açıklama yapıldı. 
Yapılan açıklamada: 
"Taraf değil vekiliz, borcunuzun sebebi hiç değiliz. Meslektaşlarımız Av. Coşkun Özbek ve Av. Kübra Kürkçü, 24.08.2023 tarihinde organize sanayi bölgesinde görevleri gereği gitmiş oldukları haciz mahallinde, görevlerinin başında iken borçlunun hem fiziki hem de sözlü saldırısına uğramışlar ve yaralanmışlardır. 
Bu üzücü hadise ile ilgili adli makamlara bilgi verilmiş, tüm süreçler takip edilmiş ve sonuna kadar da takip edilecektir. Bu saldırı sadece meslektaşlarımıza değil, yargı faaliyeti kapsamında görev ifa eden mesleğimize de yapılmıştır. 
Bu menfur saldırıyı kınıyor, meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi yineliyor, sürecin peşini bırakmayacağımızı, adaletin tecellisi için sonuna kadar mücadele vereceğimizi buradan deklare ediyoruz. 1926 Avukatlar ihtilafınızın sebebi de değildir, sonucu da... Artık yeter” ifadelerine yer verildi.

1ha

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