  • Haberler
  • Gündem
Kayseri Barosu'nun 100. yılına özel konser düzenlenecek

Kayseri Barosu, kuruluşunun 100. yılını ve Avukatlar Günü'nü sanatın birleştirici gücüyle kutlamaya hazırlanıyor. Bu anlamlı yıl kapsamında 5 Nisan Pazar günü saat 19.00'da düzenlenecek özel konser, hukuk camiasını, sanatseverleri ve Kayserilileri aynı çatı altında buluşturacak.

A. Eren GERÇEK

Kayseri Barosu’nun 100 yıllık köklü geçmişine yakışır şekilde planlanan gece, 5 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Gecede, baro mensubu avukatlardan oluşan koro ve solo eserler ile değerli konuk sanatçı Çiğdem Gürdal sahne alırken, konserin şefliğini Faruk Yıldırım üstlenecek. Etkinlikte, hukuk mesleğinin toplumsal değerine, adaletin önemine ve Kayseri Barosu’nun bir asırlık kurumsal mirasına dikkat çekileceği bildirildi. Gece boyunca seslendirilecek seçkin eserlerle katılımcılara unutulmaz bir sanat şöleni sunulması hedefleniyor.

Baro yetkilileri, tüm meslektaşları, ailelerini ve sanatseverleri bu anlamlı geceye davet etti.

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!