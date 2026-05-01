Kayseri Barosundan genç avukatın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki

Kayseri Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy, Bursa'nın Gürsu ilçesinde meslektaşları Hatice Kocaefe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle açıklama yaptı.

Bursa’nın Gürsu ilçesinde alacak verecek davası nedeniyle çıktığı öne sürülen olayda genç avukat Hatice Kocaefe, silahla ateş edilme sonucu hayatını kaybetmişti. Kayseri Adliyesi'ndeki Baro Başkanlığı Toplantı Salonu'nda Kayseri Barosu yönetimi ve avukatlar olaya tepki gösterdi. Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Meslektaşlarımız yalnızca avukatlık faaliyetlerini yerine getirmeleri nedeniyle hedef alınmaktadır. Yapılan saldırı mesleğimize, hukuk devletine, yargının kurucu unsuru ve eşitler arasında birinci olan savunmaya da yapılmış bir saldırıdır. Hayatını kaybeden meslektaşımıza yönelmiş bu menfur saldırıyı en güçlü biçimde kınamakla birlikte, gerek 4 Mayıs tarihinde Türkiye Barolar Birliği nezdinde yapılacak olan başkanlar toplantısında alınacak kararlarla, gerek Kayseri Barosu olarak hayata geçireceğimiz eylem planlarıyla avukata, mesleğe ve dolayısıyla yurttaşın savunma hakkına yönelen şiddet olaylarına yönelik kararlı adımlar atacağımızı bildiririz. Faillerin etkili ve etkin bir soruşturma ile yargı önüne çıkarılıp en ağır bir biçimde cezalandırılmaları için tüm sürecin takipçisi olacağız. Avukatları hedef haline getiren, sorumsuz dilin itibar görmesi, avukatlara mesleklerinin ifasından dolayı yönelen şiddet eylemlerinde cezaların yeterince caydırıcı olmaması, avukatı yani savunmayı yargının kurucu unsuru olarak değil de bir usül prosedörü olarak gören zihniyetin varlığı ne yazık ki bu gibi saldırıların bir daha yaşanmayacağına dair umutlarımızın önünde koca bir engeldir. Meslektaşımız Hatice Kocaefe'ye Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm yargı camiasına sabırlar dileriz. Meslektaşlarımızın görevlerini yerine getirirken en ufak bir korku ve endişe taşımaması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.