Kayseri Basın Müzesi 24 Temmuz'da açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti iş birliği ile 113 yıllık Kayseri basın tarihine ışık tutacak ve hatıraları canlandıracak olan Veli Altınkaya Basın Müzesi’nde incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç; incelemeleri sırasında müzenin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nda hizmete sunulacağını belirterek, “Kayseri’mizi kütüphaneler ve müzeler şehri yapma yönündeki gayretimizi sürdürüyoruz. Önemli adımlardan biri olarak Basın Müzesi tamamlandı. Hayata geçirilecek. İnşallah 24 Temmuz tarihinde müzemizi hizmete sunacağız, vatandaşlarımızın ziyaretine açmış olacağız” dedi. Başkan Büyükkılıç, müzenin, Gazeteciler Cemiyeti’nin merhum başkanlarından Veli Altınkaya’nın ismini taşıyacağını ifade ederek, “Gazeteciler Cemiyetimizle iş birliği halinde yaptığımız bu projede, rahmetli Veli Altınkaya’nın o zamandan beri çok büyük bir arzusu vardı. Biz de ona izafeten aynı zamanda da pandemi dönemini bir bakımına gündemde tutma anlamında, rahmetli Veli kardeşimizin de ismini taşıyan, Gazeteciler Cemiyeti’miz ile birlikte yapılan bu önemli çalışmayı böylece adlandırmak ve taçlandırmak istedik” diye konuştu.

Ortaya çok güzel bir eser çıktığını, 24 Temmuz’da müzenin açılışının yapılacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç; “Gerçekten şu anda ziyaretimiz de gördük ki yapılan çalışmalar boşa çıkmamış, epeyce bir emek, restorasyon aşamasında Kayseri Büyükşehir Belediyemiz içerisinin donanımıyla ilgili, katkı sağlayan dostlarımız ve sonuç itibarıyla ortaya çıkan güzel bir eser. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ve 24 Temmuz’da inşallah hep beraber bu müzemizi açılışına davet ediyor ve ziyaret edelim diye de paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, müzede geçmişten günümüze kadar uzanan gazeteleri ve dokümanları ilgiyle inceledi. Büyükkılıç’a inceleme esnasında, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal, Başkan Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Sena Kösedağ, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İbrahim Özçekiç, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem ile Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu eşlik etti.