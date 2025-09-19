  • Haberler
  • Spor
  • Kayseri Basketbol, Erciyes Cup ilk gününde Emlak Konut'la karşılaştı

Kayseri Basketbol, Erciyes Cup ilk gününde Emlak Konut'la karşılaştı

Melikgazi Kayseri Basketbol ev sahibi olduğu ve bu sezon 19'uncusu düzenlenen Erciyes Cup ilk gününde Emlak Konut ile 74 – 74 berabere kaldı.

Kayseri Basketbol, Erciyes Cup ilk gününde Emlak Konut'la karşılaştı
A. Eren GERÇEK
A. Eren GERÇEK

Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren öne geçen Emlak Konut ilk çeyreği 15 – 19 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı açmaya devam eden Emlak Konut devreye 30 – 42 önde tamamladı. Melikgazi Kayseri Basketbol devreye 12 sayı geride girdi. Üçüncü periyotta farkı kapatan 22 sayı kaydeden Melikgazi Kayseri Basketbol son periyoda 53 – 52 geride girdi. Dördüncü çeyrek 74 -74 eşitlikle sona erdi. Erciyes Cup’ta diğer müsabakada Fenerbahçe, ÇBK Mersin’i 78 – 64’lük skorla mağlup etti.

Haber Merkezi
A. Eren GERÇEK

Bakmadan Geçme

Başkan Palancıoğlu, 'Öğrencilerimizle heyecanlı bir deneyim yaşadık'
Başkan Palancıoğlu, “Öğrencilerimizle heyecanlı bir deneyim yaşadık”
Kayseri mutfağı altın madalya aldı
Kayseri mutfağı altın madalya aldı
Kiraladığı aracı satmakla suçlanan şahısa 5 yıl hapis
Kiraladığı aracı satmakla suçlanan şahısa 5 yıl hapis
Uğurevler'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
Uğurevler’de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
Çiğ süte zam geldi
Çiğ süte zam geldi
Bakanlıktan çocukların korunmasında yapay zeka dönemi
Bakanlıktan çocukların korunmasında yapay zeka dönemi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!