Kayseri Basketbol, Erciyes Cup ilk gününde Emlak Konut'la karşılaştı
Melikgazi Kayseri Basketbol ev sahibi olduğu ve bu sezon 19'uncusu düzenlenen Erciyes Cup ilk gününde Emlak Konut ile 74 – 74 berabere kaldı.
Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren öne geçen Emlak Konut ilk çeyreği 15 – 19 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı açmaya devam eden Emlak Konut devreye 30 – 42 önde tamamladı. Melikgazi Kayseri Basketbol devreye 12 sayı geride girdi. Üçüncü periyotta farkı kapatan 22 sayı kaydeden Melikgazi Kayseri Basketbol son periyoda 53 – 52 geride girdi. Dördüncü çeyrek 74 -74 eşitlikle sona erdi. Erciyes Cup’ta diğer müsabakada Fenerbahçe, ÇBK Mersin’i 78 – 64’lük skorla mağlup etti.