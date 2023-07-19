Kayseri Basketbol İl Karması çeyrek finalde

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol Grup Müsabakalarında başarılı olan Kayseri kız ve erkek karması olarak çeyrek finale yükseldi.

Kayseri kız ve erkek basketbol il karması Kırşehir ev sahipliğinde gerçekleştirilen ANALİG Basketbol Grup Müsabakalarında mücadele etti. Müsabakalara antrenör İsmail Arıtürk nezaretinde çıkan Kayseri ekibinde kız karması ve erkek karması grupları ikinci olarak tamamladı. İki kategoride de dereceye giren Kayserili basketbolcular çeyrek final müsabakalarında mücadele etmeye hak kazandı.