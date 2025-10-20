Kayseri Bilim Festivali, 300 binden fazla ziyaretçi ağırladı

Festivalin organizasyonu sırasında 100'den fazla bilim ve teknoloji standı kuruldu. Ziyaretçiler, robotik kodlama uygulamaları, VR-AR-MR deneyim alanları, mobil planetaryum, insansız hava aracı tanıtımları ve etkileşimli deney düzenekleri gibi çeşitli içeriklerle bilimin büyülü dünyasını keşfetme fırsatı buldu.

Festivalin en dikkat çekici anlarından biri, SOLOTÜRK’ün gerçekleştirdiği etkileyici hava gösterisi oldu. Ayrıca, Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, uzay yolculuğuna dair deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Bilim festivalinin amacı, ziyaretçilerine bilimi sevdirmek ve Kayseri'nin kültürel ve bilimsel marka değerine katkı sağlamaktı. Katılımcılar, etkinliklerin içerik zenginliğinden ve katılımcı yoğunluğundan memnun kaldı.

Bu yılki festival, Kayseri'nin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.