  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri Bilim Festivali, 300 binden fazla ziyaretçi ağırladı

Kayseri Bilim Festivali, 300 binden fazla ziyaretçi ağırladı

Kayseri, 7. Bilim Festivali ile bilim ve teknolojinin merkezi haline geldi. 17-19 Ekim 2025 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen festival, 300 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, bilim, teknoloji, uzay ve yenilikçilik temalarında birçok etkinlik, söyleşi, atölye ve gösteriye ev sahipliği yaptı.

Kayseri Bilim Festivali, 300 binden fazla ziyaretçi ağırladı

Festivalin organizasyonu sırasında 100'den fazla bilim ve teknoloji standı kuruldu. Ziyaretçiler, robotik kodlama uygulamaları, VR-AR-MR deneyim alanları, mobil planetaryum, insansız hava aracı tanıtımları ve etkileşimli deney düzenekleri gibi çeşitli içeriklerle bilimin büyülü dünyasını keşfetme fırsatı buldu.

Festivalin en dikkat çekici anlarından biri, SOLOTÜRK’ün gerçekleştirdiği etkileyici hava gösterisi oldu. Ayrıca, Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, uzay yolculuğuna dair deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Bilim festivalinin amacı, ziyaretçilerine bilimi sevdirmek ve Kayseri'nin kültürel ve bilimsel marka değerine katkı sağlamaktı. Katılımcılar, etkinliklerin içerik zenginliğinden ve katılımcı yoğunluğundan memnun kaldı.

Bu yılki festival, Kayseri'nin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Bilim Festivali, 300 binden fazla ziyaretçi ağırladı
Kayseri Bilim Festivali, 300 binden fazla ziyaretçi ağırladı
Başkan Şahin'den kira istisnasının kaldırılmasına tepki : 'Bu, kiracının sırtına yük olur'
Başkan Şahin'den kira istisnasının kaldırılmasına tepki : “Bu, kiracının sırtına yük olur”
Milletvekili Genç'ten CHP'nin yeni başkanı Ümit Özer'e tebrik
Milletvekili Genç'ten CHP'nin yeni başkanı Ümit Özer'e tebrik
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ten Veysi Şahin'e 'Saat Kulesi' Teşekkürü
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ten Veysi Şahin'e ‘Saat Kulesi’ Teşekkürü
Gram altında düşüş eğilimi başladı
Gram altında düşüş eğilimi başladı
Yolcu otobüsü şoföründen çocuğuna direksiyon eğitimi
Yolcu otobüsü şoföründen çocuğuna direksiyon eğitimi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!