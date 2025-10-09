  • Haberler
Kayseri Bilim Festivali, SOLOTÜRK ile Görsel Bir Şölene Dönüşecek

Kayseri'de 17-19 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 7. Bilim Festivali, teknoloji ve bilim tutkunlarını bir araya getirecek. Festivalin en dikkat çekici anlarından biri, 18 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek SOLOTÜRK uçuş gösterisi olacak.

Bilim ve Teknolojinin Buluşma Noktası

Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan festival, bilim ve teknoloji meraklılarına sergi ve atölyelerin yanı sıra gökyüzünde unutulmaz bir gösteri sunacak. Festivalin ikinci günü, saat 14.00'te başlayacak SOLOTÜRK gösterisi, Kayseri semalarında akrobasi dolu uçuşlarıyla izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Türk Hava Kuvvetleri'nin Gururu

SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetleri’nin yüksek performanslı F-16 uçağıyla gerçekleştireceği gösteriyle, Türkiye’nin savunma sanayii gücünü temsil edecek. Gerçekleştirilecek manevralar, izleyicilere hem gurur hem de heyecan verecek.

Gençlere İlham Kaynağı

Festival, özellikle gençler ve çocuklar için ilham kaynağı olmayı hedefliyor. Bilim ve teknolojiyi topluma yaymayı amaçlayan etkinlikler arasında robotik ve kodlama atölyeleri, VR ve AR deneyimleri, bilim söyleşileri ve uzay temalı sergiler gibi birçok farklı aktivite yer alacak.

Kayseri Bilim Festivali, bilim ve teknolojinin eğlenceli bir şekilde tanıtılacağı, aynı zamanda unutulmaz bir görsel şölenin yaşanacağı bir etkinlik olarak öne çıkıyor. 18 Ekim’deki SOLOTÜRK gösterisi, festivalin simge anlarından biri olarak kayıtlara geçecek.

Haber Merkezi

