Kayseri Bilim Merkezi, Akademik yayınlarda Yer Aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Kayseri Bilim Merkezi, yalnızca öğrencilere yönelik etkinlikleriyle değil, aynı zamanda Türkiye çapında akademik çalışmalara konu olmasıyla da öne çıkıyor.

Dergipark platformunda açık erişimli olarak yayımlanan İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi’nde yer alan iki ayrı akademik araştırma, Kayseri Bilim Merkezi'nin eğitimdeki rolünü ve akademik çevrelerdeki yankısını ortaya koyuyor.

İlk çalışma, okul yöneticilerinin Kayseri Bilim Merkezi’ne düzenlenen gezilere ilişkin görüşlerini ele alıyor. Okul Yöneticilerinin Bilim Merkezine Yönelik Sergi Gezileri Hakkındaki Görüşleri isimli makale için yapılan araştırma kapsamında, Kayseri il sınırlarındaki çeşitli ilçelerde görev yapan 141 okul müdürüyle yapılan anketler sonucunda, yöneticilerin bilim merkezine yönelik genel yaklaşımının olumlu olduğu tespit edildi. Okul yöneticileri, bilim merkezlerinin öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağladığını ve eğitim kalitesini arttırmada kritik rol üstlendiğini belirtti. Bu da bilim merkezlerinin sadece okul dışı bir öğrenme alanı değil, aynı zamanda müfredatı destekleyen stratejik bir ortak olduğunu ortaya koydu.

İkinci araştırmada ise Kayseri Bilim Merkezi'nde yer alan Madde Pavilyonu ve diğer sergi düzenekleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı bağlamında incelendi. Kayseri Bilim Merkezi’ndeki Sergilerin Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kapsamında Değerlendirilmesine Bir Örnek: Madde Pavilyonu isimli makale için araştırma, sergi düzeneklerinin yüzde 79 oranında fen bilimleri kazanımlarıyla örtüştüğünü ortaya koydu. Ayrıca öğretmenlerin bu ortamı aktif olarak kullanarak öğrencilerine eğlenceli ve etkili bir öğrenme deneyimi sunabilecekleri belirtildi.

Bu akademik bulgular, Kayseri Bilim Merkezi'nin sadece öğrenciler için değil, öğretmenler ve yöneticiler için de etkili bir okul dışı öğrenme alanı sunduğunu, bilim merkezi ile eğitim kurumları arasında kurulacak daha güçlü iş birliklerinin, eğitim kalitesine doğrudan katkı sağlayacağını kanıtlıyor.