Kayseri Bilim Merkezi'nde 'Temmuz ayı etkinlikleri'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi, Temmuz ayı ücretsiz atölye çalışmaları için kayıtlar sürüyor.

PAYLAŞ
  • 03.07.2023 14:33
  • Güncelleme: 03.07.2023 15:29
  • 101
Kayseri Bilim Merkezi'nde 'Temmuz ayı etkinlikleri'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi, Temmuz ayı ücretsiz atölye çalışmaları için kayıtlar sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında eğitime, bilime ve öğrencilere yönelik hizmetlerini sürdüren Kayseri Bilim Merkezi, yaz mevsiminde öğrenciler bilim ve eğlence dolu atölyeler hazırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi’nde Temmuz ayı ücretsiz atölye çalışmaları kapsamında atölyeler, bilim gösterileri, gökyüzü gözlemleri ve mini bilim şenliği gibi etkinlikler düzenlenecek.

6 ila 15 yaş arası çocukların yararlanacağı etkinlikler kapsamında 4-7 Temmuz tarihleri arasında geri dönüşüm, ahşap atölyesi, güneş gözlemi, boncuk kodlama gibi birbirinden eğlenceli faaliyetler gerçekleştirilecek.

Kayseri Bilim Merkezi’nde çocuklar bilimsel bilgileri öğrenirken eğlenerek vakit geçirecekler.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Bilim Merkezi'nde 'Temmuz ayı etkinlikleri'

Kayseri Bilim Merkezi'nde 'Temmuz ayı etkinlikleri'

Başkan Büyükkılıç, belediye personeliyle bayramlaştı

Başkan Büyükkılıç, belediye personeliyle bayramlaştı

Çatakdere ve Başakpınar'da Hem Bayramlaşma Hem Şenlik

Çatakdere ve Başakpınar'da Hem Bayramlaşma Hem Şenlik

Döviz, bayram sonrasına yükselerek başladı

Döviz, bayram sonrasına yükselerek başladı

Kayserispor sezonun ilk idmanını Perşembe günü yapacak

Kayserispor sezonun ilk idmanını Perşembe günü yapacak

Talas'ta mesai bayramlaşma ile başladı

Talas'ta mesai bayramlaşma ile başladı

Çok Okunanlar
1
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

2
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

3
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

4
Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

5
Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

6
Aile Hekimleri Günleri Başlıyor

Aile Hekimleri Günleri Başlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Jet grout yöntemi ile zemin sorunu olmayacak'

“Jet grout yöntemi ile zemin sorunu olmayacak”

Benzine büyük zam kesinleşti

Benzine büyük zam kesinleşti

DAHA FAZLA
Çolakbayrakdar'dan çiftçilere hububat eleme ve paketleme tesisi müjdesi

Çolakbayrakdar’dan çiftçilere hububat eleme ve paketleme tesisi müjdesi

Kocasinan'da Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Kocasinan'da Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Başkan Palancıoğlu Belediye Çalışanlarıyla Bayramlaştı

Başkan Palancıoğlu Belediye Çalışanlarıyla Bayramlaştı

Kayseri Bilim Merkezi'nde Temmuz ayı etkinlikleri

Kayseri Bilim Merkezi’nde Temmuz ayı etkinlikleri

Traktör ile tır çarpıştı: 2 Yaralı

Traktör ile tır çarpıştı: 2 Yaralı