Kayseri Bilim Merkezi'nde Ara Tatilde Bilim Şöleni

TÜBİTAK destekli Kayseri Bilim Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim takvimine uygun olarak kapılarını açarak çocuklara bilim dolu bir tatil sunmayı hedefledi. Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan atölyeler, astronomi, robotik kodlama, tasarım, mühendislik ve doğa bilimleri gibi birçok alanda gerçekleştirildi. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yapılan etkinlikler, çocukların bilimi deneyimleyerek öğrenmelerine olanak tanıdı.

Öğrenciler, atık ürünlerden maket uydu yapmaktan, fırça robot ve zıplayan robot tasarlamaya kadar pek çok yaratıcı projede yer aldı. Ayrıca, el fanı, DNA bileklik, algoritma takımı, akıllı sinyalizasyon, oyun hamuru ile devre yapımı, fosil avcılığı, gergin köpükler ve daha birçok etkinlik, bilimle dolu günler geçirmelerini sağladı.

WeDo robotik atölyesinde robotlarını kodlayan minik bilim severler, ses atölyesinde sesin gizemini keşfetti ve origami ile canlılar dünyasını yeniden şekillendirdi. Bu etkinlikler, çocukların hem üretmenin mutluluğunu yaşamalarını hem de bilimin eğlenceli dünyasıyla tanışmalarını sağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu programla çocukların tatillerini verimli ve keyifli bir şekilde geçirmelerini sağlarken, bilime olan ilgilerini artırmayı da amaçladı. Kayseri Bilim Merkezi, çağın gereklerine uygun projeleriyle bilim ve teknolojiyi merkeze alarak, çocuklara öğretici ve eğlenceli bir ortam sunmaya devam ediyor.