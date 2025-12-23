  • Haberler
  • Kayseri Bilim Merkezi'nde Sağlık Alanında Akademik Destek

Kayseri Bilim Merkezi, sağlık alanında eğitim gören ve çalışan bireylere yönelik önemli bir akademik program düzenledi. 'Bilimsel Basamak Eğitimi' adı altında gerçekleştirilen bu program, katılımcılara bilimsel araştırma süreçleri ve akademik yazım konusunda kapsamlı yetkinlikler kazandırmayı amaçladı.

20-21 Aralık 2025 tarihlerinde Kayseri Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim, Abdullah Gül Üniversitesi, Cansağlığı Vakfı ve AGÜ Cansağlığı Kulübü iş birliğiyle hayata geçirildi. Program, sağlık alanında lisans ve lisansüstü eğitim alan öğrencilerin yanı sıra, sahada görev yapan profesyonellere yönelik olarak planlandı.

İki gün süren programda, bilimsel düşünme sistematiği, araştırma etiği, literatür tarama yöntemleri, hipotez oluşturma ve proje tasarımı gibi temel konular ele alındı. Ayrıca, katılımcılar için akademik metin yazımı, etkili sunum teknikleri ve bilimsel makale değerlendirme konularında uygulamalı atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Eğitimin amacı, katılımcıların hem teorik bilgi hem de pratik beceri kazanmasını sağlamak; sağlık alanındaki bilimsel çalışmaların niteliğini artırmak ve araştırmacıların akademik süreçlerde daha yetkin hale gelmelerini desteklemekti. Program sonunda, katılımcıların bilimsel araştırma planlama ve akademik yazım konularında güçlü bir altyapıya sahip olmaları hedeflendi.

Kayseri Bilim Merkezi, “Bilimsel Basamak Eğitimi” ile akademik gelişimi desteklemeye ve bilimsel üretime katkı sunmaya devam ediyor.

