Kayseri Bilim Merkezi'nden 'Bilimsel Basamak Eğitimi'

Kayseri Bilim Merkezi ev sahipliğinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Cansağlığı Vakfı ve AGÜ Cansağlığı Kulübü iş birliğiyle 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde “Bilimsel Basamak Eğitimi” düzenlenecek. Program, sağlık alanındaki lisans, lisansüstü öğrencileri ve bu alanda profesyonel olarak çalışan bireyler için özel olarak tasarlandı. Katılımcılar, bilimsel araştırma yöntemleri ve akademik yazım konusunda derinlemesine bilgi sahibi olma fırsatına sahip olacak.

İki gün sürecek eğitimde, bilimsel düşünce sistematiği, araştırma etiği, etkili literatür tarama teknikleri, hipotez geliştirme ve proje tasarımı gibi kritik konular işlenecek. Ayrıca, akademik metin yazımı, sunum becerileri ve bilimsel makale analizi konularında uygulamalı atölye çalışmaları yapılacak.

Kayseri Bilim Merkezi, bu eğitimle katılımcılarına sadece teorik bilgi sunmakla kalmayacak, aynı zamanda pratik deneyim kazandırarak, sağlık alanındaki araştırmaların kalitesini arttırmayı amaçlıyor. Katılımcılar, program sonunda bilimsel araştırma süreçlerinde daha donanımlı hale gelecek ve akademik yazım konusunda önemli beceriler kazanacaklar.

Kontenjanla sınırlı programa başvurular, başvuru sırası ve uygunluk kriterlerine göre değerlendirilecek. Eğitime katılmak isteyenlerin, başvuru formunu doldurarak kayıtlarını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Kayseri Bilim Merkezi, bilimsel araştırma ve akademik yazım becerileri konusunda sağlam bir temel atmak isteyen profesyonellere ve öğrencilere bu programla önemli bir fırsat sunuyor.