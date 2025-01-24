Kayseri Bilim Merkezi'nin yarıyıl kampına büyük ilgi

Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden biri olan Kayseri Bilim Merkezi, her yıl yaz dönemi ve yarıyıl tatillerinde öğrencilere yönelik düzenlediği kamplarla tatili eğlenceli ve verimli hale dönüştürmeye devam ediyor. Bu yıl 17 Ocak’ta başlayan 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatili için de özel bir kamp programı hazırlandı.

21 Ocak’ta başlayan ve ikişer günlük 4 kamp şeklinde gerçekleşen yarıyıl kampı, öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeyi ve farklı bilimsel alanlarda uygulamalı eğitimler almalarını hedefledi. Kamp kapsamında düzenlenen atölye çalışmaları, deneyler, robotik kodlama etkinlikleri öğrencileri eğlendirirken, onlara yeni bilgiler öğretti.

Yarıyıl kampının 1. ve 2. dönemi, 21 Ocak’ta başlayıp 24 Ocak’ta sona erdi. Bu programda Kukla Atölyesi, Mikro Dünya, Algoritma, Renklerin Fiziği, Gökevi Eğitimi, Oyun Hamuru Devresi, Piksel Kodlama, Anatomi Dedektifi, Maket Uçak, Doğadaki Elektrik ve Oryantiring atölyeleri düzenlendi. Katılımcılar, eğitmenler eşliğinde bilimsel kavramları eğlenceli bir şekilde öğrenirken, grup çalışmaları ile sosyal becerilerini de geliştirdi.

Yarıyıl kampına katılan minikler, kampın sonunda duydukları memnuniyeti ifade ederek, kampların devamını dilediklerini belirttiler. Ayrıca, Yarıyıl 3. ve 4. dönem kampları 28-31 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.

Kayseri Bilim Merkezi, düzenlediği kamplar ile öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmaya ve onlara keyifli bir tatil geçirme imkanı sunmaya devam ediyor.