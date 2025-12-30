Kayseri Bilim Merkezi Planetaryumu'nda Üç Yeni Film Gösterime Girdi

  • Haberler
Kayseri Bilim Merkezi, TÜBİTAK destekli bilim yatırımları kapsamında planetaryumuna eklediği üç yeni filmle ziyaretçilere bilim, uzay ve insan üzerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Bilim Merkezi'nin 14 metre çapında kubbeye sahip Gökevi'nde gösterime giren yeni filmler, özellikle çocukların ilgisini çekiyor.

Gerçeğe En Yakın 360° Bilim Serüveni

Planetaryum, özel kubbe yapısı ve çoklu projeksiyon sistemleri ile izleyicilere sürükleyici bir deneyim sunarak, gökyüzü, biyoloji ve uzayın derinliklerini yüksek çözünürlüklü görüntülerle canlandırıyor.

Gösterime Giren 3 Yeni Film

1. Yaşamın Örgüsü: Biyolojik ve insan yapımı ağlar arasındaki bağlantıları etkileyici bir görsel yolculukla aktaran bu film, izleyicileri Dünya’nın karmaşık ağ sistemlerinin içine davet ediyor.
 
2. Astronot: Uzay yolculuğunun insan bedeni üzerindeki etkilerini ve bir roket fırlatma anını içeriden deneyimleme fırsatı sunan bu film, uzay meraklılarının dikkatini çekiyor.

3. Hücre Hücre Hücre: Tek bir hücreden başlayarak trilyonlarca hücreye uzanan insan bedeninin hikâyesini anlatan bu film, insan vücudunun mikroskobik dünyasına büyüleyici bir yolculuk sunuyor.

Eğitim ve Eğlencenin Buluşma Noktası

Çocuklar ve aileleri, yeni filmleri izlerken hem eğleniyor hem de öğreniyor. Planetaryumu ziyaret eden çocuklar, keyifli ve öğretici deneyim için memnuniyetlerini dile getirdi. Kayseri Bilim Merkezi Planetaryumu, yalnızca film gösterimleriyle değil, temel astronomiden ileri düzey uzay bilimlerine kadar uzanan eğitim programlarıyla da her yaştan ziyaretçiye bilimi sevdiriyor.

