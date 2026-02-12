Kayseri Bilişim Akademisi, Scientix 2026'ya Ev Sahipliği Yaptı

Büyükşehir Belediyesi’nin bilim ve teknoloji odaklı çalışmaları çerçevesinde düzenlenen “Yapay Zekâ, Sosyal Bilimler, STEM ve Finansı Bir Araya Getirmek” temalı program, Kilim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, gençlerin teknolojinin farklı disiplinlerle kesişim noktalarını keşfetme fırsatı bulmalarını sağladı.

Programda, bilişim ve mühendislik alanlarında kadın temsilinin artırılmasının önemi vurgulandı. Katılımcılar, bilişim alanında kariyer yapma konusunda ilham verici deneyimlerini paylaştı. Ayrıca, öğrenciler Bilişim Akademisi’nde gerçekleştirilen sanal gerçeklik (VR) deneyimi ile ileri teknolojileri yakından tanıma imkânı buldular.

Scientix Projesi, Avrupa’da STEM öğretiminde sorgulama temelli eğitimi yaygınlaştırmayı amaçlamakta ve öğretmenler, akademisyenler, yöneticiler, aileler ve STEM eğitimi ile ilgilenen tüm kişiler için açık bir platform sunmaktadır. Bu etkinlik, genç kızların STEM alanlarına olan ilgisini artırmayı ve kariyer fırsatlarına yönelik farkındalık kazandırmayı hedefliyor.