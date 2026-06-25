Kayseri Bölge İl Karması yarı finalde
UEFA Regions' Cup TFF Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği müsabakalarında İzmir Bölge İl Karmasını mağlup eden Kayseri karması yarı finale yükseldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlenen UEFA Regions' Cup TFF Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği başladı. Turnuvada Bursa, Adana, Samsun, Erzurum, İzmir, Sakarya, Kayseri, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Van, İstanbul, Trabzon ve Malatya olmak üzere 14 bölge takımı mücadele ediyor. Kayseri Bölge Karması bugün İzmir İl Karmasını 3-1’lik skorla yenerek yarı finale yükseldi. Kayseri ekibi yarıfinal maçına yarın çıkacak.