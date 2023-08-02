Kayseri Bölgesi klasman hakemleri ve gözlemcileri belli oldu

Merkez Hakem Kurulu, 2023-2024 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı. Kayseri Bölgesi’nden Süper Lig kategorisinde FIFA Kokartlı Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan hakem listesinde Kayseri’den Süper Lig Hakemi, Süper Lig Yardımcı Hakemi, B Klasman Hakemi, B Klasman Yardımcı Hakemleri, C Klasman Hakemleri, C Klasman Yardımcı Hakemleri, Bölgesel Hakemleri ve Bölgesel Yardımcı Hakemleri görev yapacak. A Klasman Hakem ve Kadın Bölgesel Hakem kadrosunda Kayseri’den hakem yer almadı. Kayseri Bölgesi’nden toplam 21 hakem, listede kendisine yer buldu.

Açıklanan liste sonrası Kayseri Bölgesi’nden görev yapacak hakemler ve gözlemciler şu şekilde:

FIFA Kokartlı Süper Lig Hakemi: Abdulkadir Bitigen

Süper Lig Yardımcı Hakemi: Mustafa Savranlar

B Klasman Hakemi: Özgür Reha Alıcı

B Klasman Yardımcı Hakemleri: Furkan Ulu, Halit Karacabay, Mehmet Kuru, Osman Baruk, Recep Güneş

C Klasman Hakemleri: Alim Kandemir, Ramazan Haymana

C Klasman Yardımcı Hakemleri: Ahmet Ulu, Ali Etlikçi, Turan Çelik, Mustafa Soner Yüce

Bölgesel Hakemleri: Cem Eray Eşmekaya, Cemal Emre Gömeç, Hakan Çam

Bölgesel Yardımcı Hakemleri: Erkan Kırçıl, İbrahim Çolak, Serkan Yıldırım, Kadir Çelikbaş

A Klasman Gözlemci: Emre Altun

B Klasman Gözlemci: Ahmet Cengiz Duman, Ömer Murat Ülger

C Klasman Gözlemci: Fahri Aksoy

Bölgesel Gözlemciler: Ramazan Koca, Naci Serkan Sarıkaya, Nurettin Yüksel, Ünal Adıgüzel, Ceyhun Gürbüz