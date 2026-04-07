Kayseri bu akşam Filistin İçin Meydan'da: Sivas Caddesi Yürüyüşü İptal Edildi

Fuzuli Kavşağı’ndan Cumhuriyet Meydanına kadar olan yürüyüş iptal edilmiş olup, Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması ve dua ile yapılacak mitinge tüm vatandaşlar davet edilmektedir.

Olayın Ardındaki Gelişmeler

İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu. Çatışmada iki polis yaralanırken, İstanbul Valisi Davut Gül, "Teröristlerden birisi öldürüldü, iki terörist de yaralı olarak etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise, saldırganların kimliklerinin belirlendiğini ve İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldiklerinin tespit edildiğini belirtti. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.