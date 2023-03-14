Kayseri bu hafta yağışlı | 14-18 Mart 2023

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 14-18 Mart 2023 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde bu hafta yağış hakim olacak. Sıcaklıklar ise gece dahil artı değerlerde (en düşük 3, en yüksek 16 derece) olacak.

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor.

ERCİYES’TE AYNI HAVA DURUMU HAKİM OLACAK

Dünyanın önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te ise bugün karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar da hafta boyunca en düşük eksi 2, en yüksek 4 derece olması tahmin ediliyor.

İLÇELERDE SICAKLIK DEĞERLERİ

Akkışla: En düşük 4, en yüksek 14 derece

Bünyan: En düşük 4, en yüksek 14 derece

Develi: En düşük 6, en yüksek 15 derece

Felahiye: En düşük 4, en yüksek 14 derece

Hacılar: En düşük 3, en yüksek 12 derece

İncesu: En düşük 3, en yüksek 16 derece

Özvatan: En düşük 2, en yüksek 13 derece

Pınarbaşı: En düşük 3, en yüksek 13 derece

Sarıoğlan: En düşük 2, en yüksek 15 derece

Sarız: En düşük 2, en yüksek 11 derece

Talas: En düşük eksi 3, en yüksek 14 derece

Tomarza: En düşük 0, en yüksek 12 derece

Yahyalı: En düşük 3, en yüksek 14 derece

Yeşilhisar: En düşük 4, en yüksek 17 derece.