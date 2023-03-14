Kayseri bu hafta yağışlı | 14-18 Mart 2023

 Kayseri'de bu hafta yağmur yağması bekleniyor. Perşembe günü ise kent genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 

PAYLAŞ
  • 14.03.2023 12:19
  • Güncelleme: 14.03.2023 12:19
  • 66
Kayseri bu hafta yağışlı | 14-18 Mart 2023

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 14-18 Mart 2023 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde bu hafta yağış hakim olacak. Sıcaklıklar ise gece dahil artı değerlerde (en düşük 3, en yüksek 16 derece) olacak. 

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor. 

ERCİYES’TE AYNI HAVA DURUMU HAKİM OLACAK

Dünyanın önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te ise bugün karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar da hafta boyunca en düşük eksi 2, en yüksek 4 derece olması tahmin ediliyor. 

İLÇELERDE SICAKLIK DEĞERLERİ 
Akkışla: En düşük 4, en yüksek 14 derece
Bünyan: En düşük 4, en yüksek 14 derece
Develi: En düşük 6, en yüksek 15 derece 
Felahiye: En düşük 4, en yüksek 14 derece 
Hacılar: En düşük 3, en yüksek 12 derece
İncesu: En düşük 3, en yüksek 16 derece 
Özvatan: En düşük 2, en yüksek 13 derece
Pınarbaşı: En düşük 3, en yüksek 13 derece 
Sarıoğlan: En düşük 2, en yüksek 15 derece 
Sarız: En düşük 2, en yüksek 11 derece 
Talas: En düşük eksi 3, en yüksek 14 derece 
Tomarza: En düşük 0, en yüksek 12 derece 
Yahyalı: En düşük 3, en yüksek 14 derece 
Yeşilhisar: En düşük 4, en yüksek 17 derece.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Deprem şehitlerini zirvede andılar

Deprem şehitlerini zirvede andılar

Spor A.Ş, masa tenisinde göz doldurdu

Spor A.Ş, masa tenisinde göz doldurdu

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Kayseri Büyükşehir, Kahramanmaraş'taki tarihi camiyi restore edecek

Kayseri Büyükşehir, Kahramanmaraş'taki tarihi camiyi restore edecek

Motorine indirim beklentisi

Motorine indirim beklentisi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

4
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

5
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2023 yılı hac kesin kayıt işlemleri başladı

2023 yılı hac kesin kayıt işlemleri başladı

Başkan Büyükkılıç'tan Tomarza'da 'Yatırım Değerlendirme Toplantısı'

Başkan Büyükkılıç'tan Tomarza'da 'Yatırım Değerlendirme Toplantısı'

DAHA FAZLA
ERÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

ERÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Partilere göre milletvekili aday adaylığı başvuru ücretleri

Partilere göre milletvekili aday adaylığı başvuru ücretleri

Kayseri bu hafta yağışlı | 14-18 Mart 2023

Kayseri bu hafta yağışlı | 14-18 Mart 2023

AK Parti, 3 dönem kuralına takılanlardan da müracaat alacak

AK Parti, 3 dönem kuralına takılanlardan da müracaat alacak

Ramazan klasiği: Pastırma ve sucuk

Ramazan klasiği: Pastırma ve sucuk