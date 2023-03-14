Kayseri bu hafta yağışlı | 14-18 Mart 2023
Kayseri'de bu hafta yağmur yağması bekleniyor. Perşembe günü ise kent genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.
- 14.03.2023 12:19
- Güncelleme: 14.03.2023 12:19
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 14-18 Mart 2023 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde bu hafta yağış hakim olacak. Sıcaklıklar ise gece dahil artı değerlerde (en düşük 3, en yüksek 16 derece) olacak.
Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor.
ERCİYES’TE AYNI HAVA DURUMU HAKİM OLACAK
Dünyanın önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te ise bugün karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar da hafta boyunca en düşük eksi 2, en yüksek 4 derece olması tahmin ediliyor.
İLÇELERDE SICAKLIK DEĞERLERİ
Akkışla: En düşük 4, en yüksek 14 derece
Bünyan: En düşük 4, en yüksek 14 derece
Develi: En düşük 6, en yüksek 15 derece
Felahiye: En düşük 4, en yüksek 14 derece
Hacılar: En düşük 3, en yüksek 12 derece
İncesu: En düşük 3, en yüksek 16 derece
Özvatan: En düşük 2, en yüksek 13 derece
Pınarbaşı: En düşük 3, en yüksek 13 derece
Sarıoğlan: En düşük 2, en yüksek 15 derece
Sarız: En düşük 2, en yüksek 11 derece
Talas: En düşük eksi 3, en yüksek 14 derece
Tomarza: En düşük 0, en yüksek 12 derece
Yahyalı: En düşük 3, en yüksek 14 derece
Yeşilhisar: En düşük 4, en yüksek 17 derece.