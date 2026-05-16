Kayseri, bu sene en çok yağışta rekor kırdı: Elhamdülillah

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin her yerinde günlük toplam yağış miktarlarını içeren ölçümler yapılıyor. 15 Mayıs 2026 saat 06:00 ile 16 Mayıs 2026 saat 06:00 arası yapılan ölçümlerde gerçekleşen toplam yağış miktarı baz alınarak yapılan iller sıralamasında Kayseri, dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz gün Kayseri’nin merkez ilçesi Melikgazi ve Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye’nin en çok yağış alan 2’nci bölgesi oldu. Yapılan ölçümlerde Melikgazi ve Erciyes Kayak Merkezi, 81,9 mm. yağış miktarı olduğu tespit edildi. Talas ilçesi 38,8 mm, Bünyan ilçesi 23,2 mm, Özvatan 18,1 mm, Kocasinan ilçesi 17,0 mm gerçekleşen toplam yağış miktarı ile üst sıralarda yer aldı.

15 Mayıs 2026 saat 06:00 ile 16 Mayıs 2026 saat 06:00 arası Türkiye’nin en çok yağış alan bölgesi ise 186,2 mm ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi oldu.