Kayseri, bu bitkinin üretiminde Türkiye lideri

Beş yıl önce ülkemizde yaşanan yağ krizinden sonra ekimine başlanan ve her yıl artan oranda hasat edilip yağı çıkarılan Aspir bitkisinin üretiminde Kayseri, Türkiye lideri oldu.

Kayseri'nin 16 ilçesinde üretimi yapılan Aspir bitkisi yemeklik yağdan biyodizel'e kadar kullanılabilmektedir. Kuraklığa dayanıklı, yazlık karakterde olan Aspir bitkisi ortalama 110-140 gün arasında yetişebilen bir yağ bitkisidir. Türkiye’de Aspir üretiminde ilk sırada yer alan Kayseri, aynı zamanda bitkisel yağ, hayvan yemi, boya, biyodizel ve sağlık alanlarında değerlendirilen Aspir bitkisi için önemli bir merkezdir. Kayseri'de 16 ilçe arasından en yoğun Aspir üretimi Melikgazi ilçesinin Ağırnas mahallesinde yapılmaktadır.

ASPİR BİTKİSİNİN FAYDALARI

Aspir bitkisinin çiçeklerinde amino asitler, mineral maddeler ve bazı vitaminler (B1, B2, B12, C ve E) bulunur. Bu bileşenler kan kolesterol seviyelerinin düşmesine ve kalp ve dolaşım sağlığının iyileşmesine yardımcı olur. Ayrıca iltihaplanmayı azaltır ve aspir yağı cilt yaralarının tedavisinde etkilidir.

Aspir yağı kan şekerini iyileştirip, insülin direncini arttırır, diyabete karşı koruyucudur, iltihaplanmayı azaltır, kolesterolü düşürüp, kalp sağlığını arttırır, kan damarlarını gevşeterek kan basıncını düşürür, kalp krizi ve felce yol açabilecek kan pıhtılarını engeller, cildi yatıştırıp, yumuşak ve pürüzsüz bir görüntü kazandırır, eklem ve kas ağrıları azaltır, regl kramplarını hafifletir, balgam söktürücüdür.

Haber Merkezi

