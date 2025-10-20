Kayseri bugün sağanak yağışlı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. 20 Ekim Pazartesi sağanak yağışlı hava hakim olacak. 21-22-23 Ekim günlerinde çok bulutlu, 24 ekim cuma günü ise parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Kayseri bugün sağanak yağışlı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 20 Ekim Pazartesi 19 derece sağanak yağışlı, 20 Ekim salı 19 derece çok bulutlu, 22-23 ekim 21 derece çok bulutlu, 24 ekim cuma günü ise 21 derece parçalı bulutlu hava hakim olması öngörülüyor.  

İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 14 derece
Bünyan: 16 derece
Develi: 17 derece
Felahiye: 16 derece
Hacılar: 15 derece
İncesu: 17 derece
Özvatan: 14 derece
Pınarbaşı: 14 derece
Sarıoğlan: 16 derece
Sarız: 16 derece
Tomarza: 16 derece
Yahyalı: 19 derece
Yeşilhisar: 20 derece.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

CHP Kayseri İl Başkanı yeniden Ümit Özer oldu
CHP Kayseri İl Başkanı yeniden Ümit Özer oldu
Gaziantep'te Yerel Yönetimler Buluştu: Kayseri Heyeti Tam Kadro Katıldı
Gaziantep’te Yerel Yönetimler Buluştu: Kayseri Heyeti Tam Kadro Katıldı
İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin oldu
İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin oldu
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Şansız bir dönemden de geçiyoruz
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Şansız bir dönemden de geçiyoruz
Kayserispor - Samsunspor: 1-3
Kayserispor - Samsunspor: 1-3
Sürücülere ışıkta satış ısrarı 'yağmaya teşebbüs' sayıldı
Sürücülere ışıkta satış ısrarı 'yağmaya teşebbüs' sayıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!