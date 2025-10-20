Kayseri bugün sağanak yağışlı
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta içi hava tahmin raporu açıklandı. 20 Ekim Pazartesi sağanak yağışlı hava hakim olacak. 21-22-23 Ekim günlerinde çok bulutlu, 24 ekim cuma günü ise parçalı bulutlu hava hakim olacak.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri için hafta içi hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre 20 Ekim Pazartesi 19 derece sağanak yağışlı, 20 Ekim salı 19 derece çok bulutlu, 22-23 ekim 21 derece çok bulutlu, 24 ekim cuma günü ise 21 derece parçalı bulutlu hava hakim olması öngörülüyor.
İlçelerde ise bugünün hava durumu şu şekilde:
Akkışla: 14 derece
Bünyan: 16 derece
Develi: 17 derece
Felahiye: 16 derece
Hacılar: 15 derece
İncesu: 17 derece
Özvatan: 14 derece
Pınarbaşı: 14 derece
Sarıoğlan: 16 derece
Sarız: 16 derece
Tomarza: 16 derece
Yahyalı: 19 derece
Yeşilhisar: 20 derece.