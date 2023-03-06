Kayseri bugün yağışlı | 6-10 Mart 2023

Kayseri’de soğuk havalar geride kalırken bugün yağmur yağması bekleniyor. Yarından itibaren ise (Salı) kent genelinde yağış beklenmiyor ve hava sıcaklığı 10 derecenin üstünde seyredecek.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 6-10 Mart 2023 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı kent genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bugün (Pazartesi) Kayseri merkezde yağmur geçişleri bekleniyor. Yarın ise parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar da 10 derecenin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor. Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza ve Yahyalı’da bugün (Pazartesi) yağış bekleniyor.

ERCİYES’TE AYNI HAVA DURUMU HAKİM OLACAK

Dünyanın önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te ise bugün karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar da hafta boyunca en düşük eksi 7, en yüksek 9 derece olması tahmin ediliyor.

İLÇELERDE HAVA DURUMU

Akkışla: En düşük eksi 3, en yüksek 16 derece

Bünyan: En düşük eksi 1, en yüksek 17 derece

Develi: En düşük eksi 2, en yüksek 18 derece

Felahiye: En düşük eksi 2, en yüksek 17 derece

Hacılar: En düşük 0, en yüksek 14 derece

İncesu: En düşük eksi 1, en yüksek 17 derece

Özvatan: En düşük eksi 3, en yüksek 16 derece

Pınarbaşı: En düşük eksi 2, en yüksek 17 derece

Sarıoğlan: En düşük eksi 2, en yüksek 17 derece

Sarız: En düşük eksi 3, en yüksek 15 derece

Talas: En düşük eksi 1, en yüksek 16 derece

Tomarza: En düşük eksi 3, en yüksek 15 derece

Yahyalı: En düşük eksi 3, en yüksek 18 derece

Yeşilhisar: En düşük eksi 1, en yüksek 20 derece.