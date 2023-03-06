Kayseri bugün yağışlı | 6-10 Mart 2023

PAYLAŞ
  • 06.03.2023 12:49
  • Güncelleme: 06.03.2023 12:49
  • 76
Kayseri bugün yağışlı | 6-10 Mart 2023

 Kayseri’de soğuk havalar geride kalırken bugün yağmur yağması bekleniyor. Yarından itibaren ise (Salı) kent genelinde yağış beklenmiyor ve hava sıcaklığı 10 derecenin üstünde seyredecek. 

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 6-10 Mart 2023 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı kent genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bugün (Pazartesi) Kayseri merkezde yağmur geçişleri bekleniyor. Yarın ise parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar da 10 derecenin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor. Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza ve Yahyalı’da bugün (Pazartesi) yağış bekleniyor.  

ERCİYES’TE AYNI HAVA DURUMU HAKİM OLACAK

Dünyanın önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te ise bugün karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar da hafta boyunca en düşük eksi 7, en yüksek 9 derece olması tahmin ediliyor. 

İLÇELERDE HAVA DURUMU 
Akkışla: En düşük eksi 3, en yüksek 16 derece
Bünyan: En düşük eksi 1, en yüksek 17 derece
Develi: En düşük eksi 2, en yüksek 18 derece 
Felahiye: En düşük eksi 2, en yüksek 17 derece 
Hacılar: En düşük 0, en yüksek 14 derece
İncesu: En düşük eksi 1, en yüksek 17 derece 
Özvatan: En düşük eksi 3, en yüksek 16 derece
Pınarbaşı: En düşük eksi 2, en yüksek 17 derece 
Sarıoğlan: En düşük eksi 2, en yüksek 17 derece 
Sarız: En düşük eksi 3, en yüksek 15 derece 
Talas: En düşük eksi 1, en yüksek 16 derece 
Tomarza: En düşük eksi 3, en yüksek 15 derece 
Yahyalı: En düşük eksi 3, en yüksek 18 derece 
Yeşilhisar: En düşük eksi 1, en yüksek 20 derece.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de ilk evlenme yaşı oranları açıklandı

Kayseri’de ilk evlenme yaşı oranları açıklandı

Kayseri bugün yağışlı | 6-10 Mart 2023

Kayseri bugün yağışlı | 6-10 Mart 2023

Berat Kandili bugün idrak edilecek

Berat Kandili bugün idrak edilecek

İncesu Belediyesi, Göksun Belediyesi ile 'kardeş belediye' oldu

İncesu Belediyesi, Göksun Belediyesi ile ‘kardeş belediye’ oldu

Başkan Çolakbayrakdar: 'Elbistan Kocasinan Yaşamkent, sosyal hayatın merkezi olacak'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Elbistan Kocasinan Yaşamkent, sosyal hayatın merkezi olacak'

Kayseri'de ağır hasarlı bina boşaltıldı, sakinleri yardım bekliyor

Kayseri’de ağır hasarlı bina boşaltıldı, sakinleri yardım bekliyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın yükselişe geçti

Altın yükselişe geçti

Başkan Büyükkılıç'tan Talas'ta yatırım istişare toplantısı

Başkan Büyükkılıç'tan Talas'ta yatırım istişare toplantısı

DAHA FAZLA
Kayserispor'da seri sonu

Kayserispor'da seri sonu

Cemre toprağa düştü

Cemre toprağa düştü

Başkan Büyükkılıç, hasar tespit çalışmaları değerlendirme toplantısına katıldı

Başkan Büyükkılıç, hasar tespit çalışmaları değerlendirme toplantısına katıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu önü boş kaldı

Sosyal Güvenlik Kurumu önü boş kaldı

Büyükşehir'den 'deprem psikolojisi ve kaygı' konulu eğitim semineri

Büyükşehir'den 'deprem psikolojisi ve kaygı' konulu eğitim semineri