Kayseri Büyükjşehir, 'Sıfır Atık' alanında Türkiye'ye Örnek Oldu

Her yıl Ocak ayının ikinci haftasında kutlanan Enerji Verimliliği Haftası (bu yıl 5-11 Ocak 2026) enerjinin doğru ve tasarruflu kullanımının önemine dikkat çekerken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yıl boyunca hayata geçirdiği uygulamalar bu alanda somut bir örnek oluşturdu. Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, enerji verimliliğini merkeze alan projeleriyle hem doğal kaynakların korunmasına hem de ekonomik tasarrufa katkı sundu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyoner liderliğinde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, çevre koruma, enerji üretimi ve atık yönetimi alanlarında dikkat çekici başarılara imza attı.

Bu kapsamda 2025 yılı içerisinde 467 bin 642 ton katı atık ile 2 bin 150 ton tıbbi atığın bertarafı sağlanırken, Düzenli Depolama Tesisi’ne gelen atıklardan 47 milyon kWh enerji üretilerek hem çevresel hem de ekonomik kazanım elde edildi. Park ve bahçe atıklarının değerlendirilmesiyle 250 ton kompost üretimi gerçekleştirilerek doğal döngüye katkı sağlandı.

450 Ton Domates Üretildi

Enerji üretim tesisinin soğutma suyunun değerlendirilmesiyle ısıtılan seralarda ise 450 ton domates üretildi. Böylece atık yönetimi ile tarımsal üretim entegre edilerek örnek bir çevreci model ortaya kondu.

1.500 Adet Kombi Dağıtıldı

Hafriyat yönetimi kapsamında 2 milyon 800 bin metreküp hafriyat toprağı kontrol altına alınarak hem yeniden kullanım hem de düzenli depolama sağlandı. Aynı süreçte çevre ve hava kalitesinin korunmasına yönelik 350 adet hava kirliliği ve çevre denetimi gerçekleştirildi. Temiz hava hedefi doğrultusunda 1.500 adet kombi dağıtımı yapılarak çevre dostu ısınma sistemleri desteklendi.

Akaryakıt istasyonlarına yönelik 232 adet denetim yapılırken, 61 adet ruhsatlandırma işlemi tamamlandı. Belediyeye ait tüm binalarda enerji verimliliği çalışmaları yönetilerek kamu kaynaklarının etkin kullanımı sağlandı.

Yeşilhisar Katı Atık Transfer İstasyonu Devreye Alındı

Çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerine yayılması amacıyla ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik çevre eğitimleri düzenlendi, atık sahalarında teknik geziler gerçekleştirildi. Ayrıca 2025 yılı içerisinde Yeşilhisar Katı Atık Transfer İstasyonu devreye alınarak atık yönetim altyapısı güçlendirildi.

İlçelerden merkeze taşınan 39 bin 700 ton atık, Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda bertaraf edilerek çevreye zarar vermeden yönetildi.

Öte yandan her yıl Ocak ayının ikinci haftasında kutlanan Enerji Verimliliği Haftası kapsamında değerlendirilen bu çalışmalar, enerjinin doğru, tasarruflu ve sürdürülebilir kullanımının yerel yönetimler eliyle nasıl başarıyla hayata geçirilebileceğini ortaya koyarken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde bu alanda Türkiye’ye örnek bir belediye olmayı sürdürüyor.