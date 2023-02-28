Kayseri Büyükşehir 'iyilik' örüyor, depremzedeler ısınıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. ’İyilik Örün’ kampanyası çerçevesinde kursiyerler tarafından el emeği ve göz nuru olarak örülen atkı ve bereler depremzedelerin içini ısıtmaya devam ediyor. Atkı ve bereleri deprem bölgesine gönderen KAYMEK’in kursiyerleri depremzede çocuklara bir nebze de yardım etmek için çalıştıklarını söylediler.

Büyükşehir Belediyesi, deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş için ilk andan itibaren desteklerine devam ediyor. Hem Kayseri’de hem de deprem bölgelerinde hummalı çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere ihtiyaçları noktasında yardım ediyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin depremin getirdiği olumsuzlukları gidermek ve açılan yaraları sarmak için gerçekleştirdiği çalışmalardan biri de KAYMEK A.Ş. ’İyilik Örün’ kampanyası.

Kursiyerler tarafından yapılan el emeği ve göz nuru olarak örülen atkı ve bereler depremzedeler için gönderilirken, kursiyerler tarafından yeni atkı ve bereler örülüyor.

Kursiyerler depremzedeler için ördükleri atkı ve berelerin onlara ulaştığını gördüklerinde çok sevindiklerini ifade ederek, Başkan Büyükkılıç’a böyle bir iyiliğe vesile olduğu için teşekkürlerini ilettiler.

“Depremzedelere yapılan yardımlar bizi çok sevindirdi”

Deprem bölgesine atkı ve bere ören KAYMEK kursiyerlerinden biri olan Mehtap Öztürk, şunları söyledi:

“KAYMEK’in kurslarından çok memnunum. Kendimizi kurslarla tamamladığımızı düşünüyorum. İnsanlar hem psikososyal açıdan kendilerini tamamlıyorlar hem de üretkenlik açısından gerçekten insanlığa, kendimize ve çevremize faydalı olma gururunu hissediyoruz. Bu anlamda depremzedelere yapılan yardımlar bizi çok sevindirdi. Buna katkıda bulunmak açısından hepimiz çok mutlu olduk. Öncelikle belediye başkanımıza bu vesileleri bizlere sağladığı için, bu imkânları sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin.”

Kursiyerlerden Yüksel Orbağı ise, “Örgü kursu depremzedeleri ısıtmak amacıyla küçücük bir şey. Çorbada bizim de tuzumuz olsun dedik. Güle güle kullansınlar. Allah yardımcıları olsun” dedi.

Nilgün Biçer de, depremzede çocuklara bir nebze de yardımlarının dokunması için çalıştıklarını belirterek, “Arkadaşlarla burada örgü örerek, depremzede bölgesindeki o çocuklara, o gençlere bir nebze yardımımız olsun. Bir nebze ısıtabilelim diye uğraşıyoruz. Aslında kalplerini ısıtmak istiyoruz ama, bedenlerini ısıtsak bile mutlu olacağız. Belediyemiz bu şekilde kampanya yaptık. Arkadaşlarımızla bu şekilde yardımcı olmak için uğraşıyoruz, hep birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.

“KAYMEK’te örmeye devam ediyoruz”

Tülay Bozdağan ise, “Öncelikle bütün Türkiye’ye geçmiş olsun. Çok acı günler yaşıyoruz. Hem deprem bölgesinde olan, hem de Kayseri’ye deprem bölgesinden gelen çocuklarımıza ve büyüklerimize elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Biz hem burada örüp gönderiyoruz. KAYMEK’te örmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.