Kayseri Büyükşehir, 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı: 10 Saat sürdü

‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ vizyonu ile 81 il içerisinde parmakla gösterilen, örnek alınan ve takdir toplayan yatırım, proje ve hizmetleriyle 30 büyükşehir arasında bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran belediyelerin başında gelen, bununla da kalmayıp Brüksel’de bulunan Avrupa Parlamentosu’nda ACES Europe tarafından gerçekleştirilen 2025 Ödül Gecesi’nde 700’ü aşkın belediye arasında En Aktif Belediye Ödülü’ne layık görülen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri için yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşmaya devam ediyor.

Altyapıdan ulaşıma, kültür sanattan turizme, sağlıktan eğitime, gastronomiden spora, tarım ve hayvancılıktan sosyal hizmetlere kadar birçok yatırım ve projeyi Kayserililerin hizmetine sunan Başkan Büyükkılıç, kurmaylarıyla 2025 yılında yapılan çalışmaları değerlendirirken, 2026 yılının da yol haritası olacak istişarelerin yapıldığı bir zirve gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleşen zirveye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları, KASKİ, KCETAŞ ve KAYSERİGAZ genel müdürleri katıldı.

“Şehrimizi Daha İyi Noktaya Taşımak İçin Gayret Gösteriyoruz”

2025 yılı yatırım, proje ve hizmetlerinin değerlendirilerek, 2026 yılı yol haritasının masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin yapmış olduğu hizmetleri paylaşıyor, şehrimizi daha iyi noktaya taşımak için gayret gösteriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bir aile anlayışı içerisinde bu çalışmalarımızı yapmanın da elhamdülillah mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Büyükkılıç’tan, Kayseri’ye Hizmet İçin Birlik, Beraberlik, Dayanışma ve Ortak Akıl Vurgusu

Toplantıda 2025 yılını değerlendirerek, 2026’da yapılacak hizmetlere dair planlamaları ele alacaklarını ifade eden Büyükkılıç, “Hem 2025 yılını değerlendireceğiz hem 2026’ya yönelik neler yapabilirize hep beraber kafa yoracağız. Her zaman vurguladığım gibi tek çiçekle bahar gelmez, tek taş duvar olmaz; her birimizin fikri, düşüncesi, önerisi, feraseti, öngörüsü bizlere ışık tutacak. Birbirimizi de böylece destekleyecek, yüreklendireceğiz. O açıdan ortak akılla hareket edeceğimizi paylaşıyorum. Birimlerimizi tek tek dinleyeceğiz, sabırla sabaha kadar buradayız” diye konuştu.

Yeni yılın hayırlı, uğurlu ve bereketli olması temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Her birinize selamlarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi ileterek ailecek daha nice yıllara erişmenizi temenni ediyorum. Şimdiden 2026 yılımız hayırlı, uğurlu, bereketli olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi şirketleri, KASKİ, KCETAŞ ve KAYSERİGAZ genel müdürleri ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, yıl boyunca yapılan çalışmalara dair detaylı sunum yaparak rapor verdi. Toplantıda ayrıca 2026 yılında yapılması planlanan yatırım, proje ve hizmetler de masaya yatırıldı.