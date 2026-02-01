Kayseri Büyükşehir 7 bilimsel makaleye konu oldu

Gerçekleştirdiği hizmetleri, akademik çevrelerin kaleme aldığı bilimsel araştırmaların makaleleri ile adeta tescilleyen Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında 7 makaleye konu oldu ve bilim dünyasına destek verdi. Büyükşehir, akıllı şehircilik, eğitim ve kültür, sosyal belediyecilik, turizm ve spor, halkla ilişkiler ile çevre ve bitki konularında bilimsel makalelere konu oldu, örnek gösterilerek bilim dünyasına katkı sundu.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi, yazın dünyasına yansıyan faaliyetleri, verdiği bilgiler ve sağladığı katkılar ile Sosyal Bilimler Atıf Dizini’nde (SOBİAD) 1377 kez atıf sonucu görüntülenmesine konu olurken, söz konusu miktar ile Kayseri Büyükşehir, görüntülenen atıf miktarında 30 büyükşehir arasında sırası ile İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Bursa’nın ardından 6’ncı sırada yer buldu.