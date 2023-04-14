Kayseri Büyükşehir, Adıyaman'a basın sitesi kuruyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası hasar gören bölgeler için yardım çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar Kahramanmaraş başta olmak üzere bütün deprem illerinde faaliyetlerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, son olarak Adıyaman’da basın sitesi kurmak için çalışmaya başladı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in koordinatör vali olarak görev yaptığı ilde 20 konteynerden oluşan sitenin kurulum aşamasında sona yaklaşıldı.

Nisan ayı meclis toplantısında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Adıyaman Belediyesi arasında kardeş şehir olma kararı alındığını hatırlatan Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Adıyaman Basın Sitesi kurulumu çalışmalarının hummalı şekilde devam ettiğini söyledi. Tüm imkânları ile depremden etkilenen şehirlere desteklerini sürdürdüklerini belirten Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyesi olarak gece gündüz demeden deprem bölgesinde yaraları sarmaya ve bu kapsamda Adıyaman'da ihtiyaç duyulan 20 konteynerlik Basın ve Medya Sitesi’nin çalışmalarına devam ediyoruz” şeklinde konuştu.