Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 10 Ayda 60 Bin Kişiye Yüzme Kursu Verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde Türkiye'de ilklere imza atarken, yüzme havuzlarında havuz suyu uzaktan kontrol ve izleme ile UV cihazı kuran ilk kurum olarak, KAYMEK ve Spor A.Ş.'ye bağlı 24 havuzda yılın ilk 10 ayında 60 bin kursiyere hizmet verdi.

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  • 14.11.2022 10:25
  • Güncelleme: 14.11.2022 11:21
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 10 Ayda 60 Bin Kişiye Yüzme Kursu Verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde Türkiye’de ilklere imza atarken, yüzme havuzlarında havuz suyu uzaktan kontrol ve izleme ile UV cihazı kuran ilk kurum olarak, KAYMEK ve Spor A.Ş.’ye bağlı 24 havuzda yılın ilk 10 ayında 60 bin kursiyere hizmet verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş.’de 10 adet ve KAYMEK A.Ş.’de 14 adet olmak üzere toplam 24 havuzuyla vatandaşlara hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesi, yüzme havuzlarının daha temiz, daha güvenli ve daha elverişli olması için tüm yüzme havuzlarını havuz kontrol sistemlerinin en üst versiyonu olan ‘havuz suyu uzaktan kontrol ve izleme cihazı ve UV cihazı’ ile yeniledi. Bu sistemleri online olarak izleyen, yöneten, kontrol eden ve halka açan ilk kurum olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından KAYMEK ve Spor A.Ş.’ye bağlı 24 havuzda 2022 yılı içerisinde, yılın 10 ayında yüzme kurslarında 60 bin kursiyere hizmet verildi. Havuz operatörleri tarafından günlük bakımı ve dezenfeksiyon işlemi yapılırken, ayrıca Büyükşehir Belediyesi Teknik Koordinatörlük Birimi tarafından kurulan sistemle anlık olarak havuzların kontrolü yapılarak, kayıtları alınıyor. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentte bulunan 13 havuz temiz su sertifikası alarak büyük başarıya imza atarken, yeni kurulan sistem ile birlikte 2023’te temiz su sertifikası almış havuz oranı yüzde 90’a çıkarmak hedefleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda Türkiye’de bir ilke daha imza attıklarını belirterek, “Halkımızın kullanımına sunduğumuz 24 adet yüzme havuzunda, Havuz Suyu Uzaktan Kontrol ve İzleme Cihazı ile UV Cihazları sayesinde havuzları uzaktan izleyen, kontrol eden ve su kalitesini web sitemizden halkla paylaşan ilk kurum olduk” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’ne ait 24 yüzme havuzunda 2022 yılı içerisinde 60 bin kursiyere hizmet verildiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç; “Yüzme havuzlarımıza kursiyerlerimizden büyük ilgi var. Bu yeni sistem ile yüzde 35 daha az kimyasal kullanımı, yüzde 25 su, yüzde 25 enerji tasarrufu sağlamamızın yanı sıra bakteri ve viral kirliliği önleme noktasında fayda sağladık. Bu cihazları kullanarak bakteri oranını sıfıra indirdik. Havuzlarımızda daha temiz ve daha sağlıklı bir ortam oluştu” diye konuştu.

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İHA

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