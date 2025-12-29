Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025'te 110 Milyon TL'yi Aşan Sosyal Yatırım Gerçekleştirdi

Sosyal Destek Hizmetleri

- Gıda Yardımı: 2025 yılı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere günlük ekmek yardımı devam etti. Toplamda 1 milyon 138 bin 351 ekmek dağıtıldı ve bu hizmetin maliyeti 17 milyon 246 bin TL oldu.



- Sosyal Destek Kartı: Ekonomik zorluk yaşayan 10 bin aileye Sosyal Destek Kartı ile 5 milyon TL nakdi yardım sağlandı.

- Eğitim ve Beslenme Destekleri: Üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramı ile 1 milyon 400 bin çorba dağıtıldı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik kırtasiye ve beslenme yardımları için 42 milyon TL destek verildi.

- Ulaşım Desteği: Dar gelirli ailelerin çocukları için öğrenci abonman ulaşım kartı desteği sağlandı. Ayrıca, yeni doğum yapan annelere ulaşım desteği verildi.

- Süt Yardımı: 24-60 ay arası çocuğu olan ailelere 100 bin litre süt dağıtıldı.

Kurumsal Destek Hizmetleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaşlı bireylere 7/24 bakım hizmeti sunan huzurevi, zihinsel engelli çocuklar için Engelsiz Çocuk Evi ve yaşlılar için Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi gibi çeşitli sosyal hizmetler de sağladı.

Başkan Büyükkılıç’ın Açıklamaları

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, sosyal hizmetlerin geçici yardımlar değil, kalıcı sosyal yatırımlar olduğunu vurguladı ve belediyeciliğin merkezinde insanın olduğunu belirtti.