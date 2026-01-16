Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025'te Ödüllerle Dolu Bir Yıl Geçirdi

Ödüllerle Taçlanan Hizmetler

2025 yılı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi için ödüllerle dolu bir dönem oldu. Farklı alanlarda elde edilen başarılar, Kayseri’nin yerel yönetim anlayışının ne denli ileride olduğunu gösterdi. İşte yıl boyunca kazanılan bazı önemli ödüller:

Ocak: MÜSİAD'dan İlk Ödül

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından “Türkiye Yüzyılı Sürdürülebilir Şehir Vizyonu Ödülü”ne layık görüldü. Bu ödül, belediyenin sürdürülebilir şehircilik anlayışını ve vizyonunu pekiştirdi.

Şubat: Bilim ve Teknoloji Ödülü

15 Şubat 2025'te, Kayseri Bilim Merkezi, TÜBİTEM Zirvesi'nde “Uzun Soluklu Emek” Ödülü’nü aldı. Bu ödül, belediyenin bilim ve teknoloji alanındaki kararlı çalışmalarının bir sonucu olarak değerlendirildi.

Nisan: Akıllı Şehircilikte İki Ödül

13 Nisan 2025'te, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “A-Kayseri Yapay Zekâ Aracı” projesiyle Akıllı Şehircilik Ödülü'nü kazandı. Ardından, 16 Nisan’da “Akıllı Ulaşım Sistemleri Yönetimi ve Raporlama Platformu” ile Jüri Özel Ödülü'ne de layık görüldü.

Haziran: Turizmde Dört Farklı Ödül

3 Haziran 2025’te, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış turizminden gastronomiye kadar dört farklı alanda ödül aldı. Bu ödüller, Kayseri’nin turizm potansiyelini ve katkılarını gözler önüne serdi.

Kasım: Tarihi Dönüşümde Başarı

19 Kasım 2025’te, Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi ile “En İyi Tarihi Alan Dönüşümü Yapan Belediye” ödülünü kazandı. Bu ödül, Kayseri’nin tarihi dokusunu koruma konusundaki kararlılığını pekiştirdi.

Aralık: Avrupa'dan Uluslararası Takdir

12 Aralık 2025’te, Avrupa Parlamentosu’nda “En Aktif Belediye” ödülünü aldı. Bu ödül, Kayseri’nin spor ve hareketlilik alanındaki vizyonunun uluslararası düzeyde takdir edildiğini gösteriyor.

Başkan Büyükkılıç’tan Vurgu

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, alınan ödüllerin belediyecilik anlayışlarının doğal bir sonucu olduğunu belirterek, “Kayseri’yi yönetirken temel hedefimiz; günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir anlayışla hareket etmektir. Bu ödüller, tüm birimlerimizin ortak başarısıdır. Kayseri’yi daha yaşanabilir, üretken ve güçlü bir şehir haline getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında elde ettiği başarılarla, geleceğe yönelik vizyonunu bir kez daha kanıtladı.