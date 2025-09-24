Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 38 Yeni Hizmet Aracını Tanıtıyor

  • Haberler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir hizmetlerini daha etkili bir şekilde sunmak amacıyla filosuna 520 milyon TL değerinde 38 yeni hizmet aracı ekledi. Bu araçların tanıtım töreni, 25 Eylül 2025 Perşembe günü saat 13.00'te Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.

Yeni araçlar, şehirdeki kamu hizmetlerinin hızını ve kalitesini artırmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Altyapı, çevre temizliği, ulaşım ve bakım-onarım gibi birçok alanda kullanılacak bu araçlar, Kayseri’nin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Tanıtım etkinliğine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve protokol üyeleri katılacak. Ayrıca, tüm Kayseri halkı bu önemli etkinliğe davet ediliyor. Bu yatırımla birlikte, belediyenin operasyonel verimliliği artırması ve kaynak kullanımında tasarruf sağlaması hedefleniyor.

Haber Merkezi

