Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 38 Yeni Hizmet Aracını Tanıtıyor

Yeni araçlar, şehirdeki kamu hizmetlerinin hızını ve kalitesini artırmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Altyapı, çevre temizliği, ulaşım ve bakım-onarım gibi birçok alanda kullanılacak bu araçlar, Kayseri’nin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Tanıtım etkinliğine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve protokol üyeleri katılacak. Ayrıca, tüm Kayseri halkı bu önemli etkinliğe davet ediliyor. Bu yatırımla birlikte, belediyenin operasyonel verimliliği artırması ve kaynak kullanımında tasarruf sağlaması hedefleniyor.