Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4000 Haneyi Isıtıyor

Proje Hakkında

- Uygulama Alanları: Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçeleri

- Faydalanan Haneler: Toplam 4 bin hane

- Proje Aşamaları: 4 etap planlandı; ilk üç etabı tamamlandı, 4. etap başvuruları devam ediyor.

- Kombi Montajları: Şu ana kadar 4 bin evde kombi montajı gerçekleştirildi.

Bu proje, hem çevre dostu bir yaklaşım sunmakta hem de yaşam kalitesini artırmaktadır. Kombi montajı yapılan evlerde hava kalitesinin artması sağlanırken, vatandaşlar da bu hizmetten memnun kaldıklarını ifade etmektedir.

Proje ile İlgili Geri Bildirimler

Proje kapsamında doğal gaza geçiş yapan vatandaşlar, yeni sistemin sağladığı konforu ve kolaylığı dile getirdiler.

- Memnuniyet: Birçok vatandaş, sobadan kurtulmanın ve temiz bir enerji kaynağına geçmenin mutluluğunu yaşıyor.

- Hizmet Kalitesi: Projeye katılanlar, belediyenin hizmetinden duydukları memnuniyeti sıklıkla ifade ediyorlar.

Gelecek Planları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında daha fazla hanenin doğal gaza geçişini sağlamak için çalışmalara devam etmektedir. 2026 yılında uygulanacak 4. ve son etap için başvurular sürmektedir.

Bu proje, Kayseri'nin hava kalitesini artırmayı ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlamaktadır.