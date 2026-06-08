Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Yaz Kursları Kayıtları Başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanında yürüttüğü projelerle şehrin sanat hayatına katkı sağlamaya devam ediyor. Yaz dönemi için düzenlenecek kurslarda, çocuklara yönelik eğitimler sabah ve öğle gruplarında, yetişkinler için ise akşam gruplarında verilecek.

Kayıtlara katılmak isteyen vatandaşlar, 15 Haziran itibarıyla başvurularını yapabilecek. Büyükşehir Belediyesi, tüm sanatseverleri konservatuvar kurslarına katılmaya davet ediyor.

Konservatuvarın Eğitim Faaliyetleri

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde toplam 19 branşta eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi. Eğitim programları arasında Türk Sanat Müziği, Tasavvuf Müziği, Türk Halk Müziği, ud, keman, bağlama, gitar, piyano, ney, yan flüt, klarnet, bateri, tiyatro, resim ve şan dersleri yer alıyor. Ayrıca, Kadınlar Kent Korosu ve Türk Sanat Müziği Kent Korosu gibi topluluklar da eğitim programları arasında bulunuyor.

Yıl boyunca düzenlenen konserler ve sanatsal etkinliklerle desteklenen eğitim faaliyetlerinden toplam 1.900 öğrenci yararlandı. Bu kapsamda, hem sanatsal eğitimleri hem de kültürel etkinlikleriyle Kayseri’nin kültür-sanat hayatına önemli katkılar sağlanmaya devam ediliyor.