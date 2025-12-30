Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden 1,5 Milyar TL'lik Fen İşleri Yatırımı

Ulaşımda Önemli Gelişmeler

Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı içerisinde 29 Ekim Kavşağı projesine 268 milyon TL harcayarak ulaşımda önemli bir aşama kaydetti. Ayrıca, yıl boyunca toplam 48 adet ihale gerçekleştirildi.

Asfaltlama Çalışmaları

Kayseri'deki çeşitli yolların asfaltlanması için 264 bin ton sıcak asfalt üretildi ve bu işlemler için yaklaşık 475 milyon 200 bin TL harcandı.

Tamamlanan Projeler

Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında birçok altyapı ve üstyapı çalışmasını tamamladı. Bunlar arasında:

- Yeşilhisar Katı Atık Transfer İstasyonu yolu ve çevre düzenlemesi

- Sarımsaklı Mesire Alanı çevre düzenleme çalışmaları

- BMX parkur platformunun boyama işi

- 207 metre kapalı kesit menfez yapımı ve kanalizasyon kolektör hattı

- Pınarbaşı ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde sokak hayvanları için doğal yaşam alanı

- Okul çevrelerinde çevre düzenleme çalışmaları

- Park alanı yapımı ve kavşak düzenleme çalışmaları

Devam Eden Projeler

Kent genelinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ederken, birçok büyük ölçekli projenin de inşaatı sürmektedir. Devam eden projeler arasında:

- 320 milyon TL maliyetli DSİ–Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi

- İldem D yolları kapsamında 55 milyon TL yatırım bedeliyle 2 bin 500 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde imar yolu

- 65 milyon TL maliyetli Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi 30 metre imar yolu

- 30 milyon TL'lik Hulusi Akar Bulvarı–Talas Bulvarı bağlantı yolu projeleri

Ayrıca, Sarıoğlan Şahruh Köprüsü yanı park yapımı, Şehir Hastanesi çevresinde park ve çevre düzenleme çalışmaları ile Sarıoğlan Mini Terminal yapım işleri de devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2025 yılı itibarıyla toplamda yaklaşık 1,5 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirmiştir.