Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden annelere ulaşım desteği
Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı Başkan Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 91 gündem maddesi karara bağlanırken 40. gündem maddesinde 'Anne Ulaşım Destek Kartı' projesi, görüşülmesi sonrası komisyona havale edildi.
Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda, Başkan Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 54 asıl 37 ek olmak üzere toplamda 91 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
ANNE ULAŞIM DESTEK KARTI PROJESİ MECLİS'TE KABUL EDİLDİ
Meclis toplantısının 40. maddesinde 'Anne Ulaşım Destek Kartı' projesi gündem geldi. İlgili gündem maddesi, meclis üyelerinin görüşlerinin alınmasının ardından komisyona havale edildi. Söz konusu proje komisyon kararının ardından Kayseri'de ikamet eden ve 2025 yılında doğum yapan annelere, 'Anne Ulaşım Destek Kartı' projesi kapsamında ulaşım desteği verilmesi planlanıyor.
Konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2025 yılının 'Aile Yılı' olduğuna dikkat çekerek; "Proje yalnızca Kayseri’de ikamet edenleri değil ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızı da kapsayacak" dedi.