Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden 'Gümüş Yollar' Projesi

Avrupa Birliği tarafından desteklenen bu uluslararası proje, yaşlı bireylerin şehir içindeki hareketliliğini daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefliyor.

Proje, Almanya'dan Heidelberg Üniversitesi ve İsveç'ten Uppsala Üniversitesi'nin katkılarıyla yürütülerek, Kayseri'yi yaşlı dostu şehirler arasında örnek bir konuma taşımayı amaçlıyor. "Gümüş Yollar" projesi, 65 yaş üstü bireylerin ihtiyaçlarını ön planda tutarak şehir planlamasına yenilikçi katkılar sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda, yaşlı vatandaşların yürüyüş yaparken tercih ettikleri yollar, güvenlik, erişilebilirlik ve konfor kriterlerine göre analiz edilecek.

Sürdürülebilir ve toplum temelli bir model sunmayı amaçlayan proje, Avrupa Birliği'nin Driving Urban Transitions programı tarafından finanse ediliyor. Kayseri, her yaştan birey için erişilebilir ve güvenli bir şehir olma yolunda kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

Proje kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşların daha güvenli ve rahat hareket etmelerini sağlamak amacıyla bir anket hazırlandı. Katılım tamamen gönüllülük esasına dayalı olup, anketin linkine [buradan ulaşabilirsiniz](https://survey.silverways.org/tr/introduction). Elde edilen veriler, yaşlı vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak yürüyüş güzergahlarının planlanmasına ve şehir içi altyapının daha kapsayıcı bir şekilde geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Verilerin yalnızca bilimsel amaçlarla kullanılacağı ve gizlilik esaslarına göre korunacağı belirtiliyor.

Ayrıca, Abdullah Gül Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde de benzer bir anket uygulaması yapılmaktadır. Bu çalışmalar, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflemektedir.