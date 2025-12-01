Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Kuveyt'te Temiz Enerji ve Akıllı Ulaşım Vurgusu

Konferansta Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Erdoğan, Kayseri'nin toplu taşımadaki dönüşüm sürecini kapsamlı bir şekilde sundu. Erdoğan, Kayseri raylı sisteminin yıllar içindeki gelişimi, otobüs ve diğer ulaşım modlarıyla entegrasyonu ve şehrin toplu taşıma vizyonunu detaylı bir şekilde aktardı.

Sunumun en dikkat çekici bölümlerinden biri, Kayseri'nin temiz enerji alanındaki öncü çalışmaları oldu. Erdoğan, Kayseri'de kurulan rüzgâr ve güneş enerji santralleri sayesinde raylı sistemin enerji ihtiyacının %100 oranında yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını belirtti. Bu tesislerin elektrikli otobüslerin enerji ihtiyacına da önemli katkı sağladığını vurguladı. Bu uygulamalar, konferans katılımcıları tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve birçok soru aldı.

Mehmet Akif Erdoğan'ın sunumu, konferans oturumları arasında dikkat çeken ve katılımcılardan yoğun geri bildirim alan konular arasında yer aldı. UITP MENA Konferansı, bölgedeki kamu otoritelerini, akademi dünyasını, uluslararası toplu taşıma uzmanlarını ve sektör temsilcilerini bir araya getiren prestijli bir organizasyon olarak öne çıktı. Kayseri’nin sürdürülebilir ulaşım, enerji verimliliği ve teknoloji odaklı çözümleri, bu uluslararası platformda şehrin vizyonunu güçlü bir şekilde ortaya koydu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin entegre, çevreci ve yenilenebilir enerjiyle desteklenen toplu taşıma sistemi, hem bölgesel hem de küresel ölçekte örnek gösterilen modeller arasında yer almaya devam ediyor.