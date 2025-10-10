Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Miniklere Renkli Atölye Fırsatları

  • Haberler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda çocuklara yönelik çeşitli atölye çalışmaları düzenliyor. Resim, sinema, müzik, oyun ve masal atölyeleri için online kayıtlar başlamış durumda.

Modern kütüphane hizmetleri ile her yaş grubuna hitap eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocuklara özel kütüphanesinde zengin içerikli atölye çalışmaları sunarak, miniklerin hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlıyor.

14 Ekim Salı günü başlayacak olan atölyeler, 19 Ekim Pazar günü sona erecek. 4-8 yaş arası çocukların katılabileceği bu etkinlikler, sosyal etkileşim ve keyifli vakit geçirme imkanı sunarak, ailelerin de ilgisini çekiyor. Kayıtlar için [buraya](https://basvuru.kayseri.bel.tr/) tıklayarak online işlem yapılabilir.

