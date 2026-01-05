Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Organik Tarım Eğitimi

  • Haberler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2026 sezonuna yönelik düzenlediği Organik Tarım Temel Eğitim Programı'na başvuran 108 kişi arasından eğitime katılmaya hak kazanan 93 kişiyi belirledi. Eğitimler, 13 Ocak'ta başlayacak.

Bu program, organik tarımın yaygınlaştırılması ve üreticilerin bilinçli üretime yönlendirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. 15-29 Aralık tarihleri arasında alınan başvuruların değerlendirilmesi sonucu katılımcı listesi, 5 Ocak itibariyle belediyenin resmi internet sitesinde yayımlandı.

Eğitimler, 13 Ocak Salı günü sabah saat 08.30’da Kadir Has Kültür Merkezi Erciyes Salonu’nda gerçekleştirilecek. Program, organik tarım alanında üreticilerin bilgi ve uygulama kapasitelerini artırmayı hedefliyor. Katılımcılara organik üretimin temel esasları hakkında kapsamlı bir eğitim sunulacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir tarım anlayışını güçlendirmek amacıyla uzun yıllardır sürdürdüğü Doğal Üretim Bahçesi ve Organik Pazar projeleriyle entegre bir şekilde bu eğitim programını yürütmektedir. Tarımsal üretimde kaliteyi artıran ve çevre dostu uygulamaları teşvik eden projelerle hem üreticilere hem de kent ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

Haber Merkezi

