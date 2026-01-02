Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Uluslararası Başarı: PVSmile Projesi

Projenin Amacı ve Hedefleri

PVSmile Projesi, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji temaları etrafında şekillendi. “Gelişen-Yenileyen Avrupa” mottosuyla hazırlanan proje, güneş enerjisinin kırsal alanlarda, özellikle tarımsal kooperatifler ve sulama birlikleri aracılığıyla en verimli ve yenilikçi şekilde kullanılmasını hedefliyor. Tarımsal GES (Güneş Enerjisi Santrali) yaklaşımı, Avrupa Birliği’nin en geniş katılımlı çağrılarından biri olan bu projede örnek bir model olarak sunuldu.

Tam Puan Başarısı

Horizon Europe kapsamında açılan çağrıda, yalnızca bir projenin destekleneceği belirtilmişti. PVSmile Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından 15 üzerinden 15 (tam puan) alarak kabul edildi. Bu sonuç, en yakın üç projenin 14,5 puanla desteklenememesiyle birlikte PVSmile’ın teknik ve vizyoner gücünü ortaya koydu.

Türkiye'den Tek Destek Alan Kurum

Bu başarıyla birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi, söz konusu çağrıda Türkiye’den destek almaya hak kazanan tek kurum oldu. Proje, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı iş birliğiyle hazırlandı.

Proje Lansmanı

Projenin Yunanistan'da gerçekleştirilen lansman toplantısında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şehircilik yaklaşımı ve Avrupa standartlarında bir şehir olma hedefleri uluslararası paydaşlarla paylaşıldı. Toplantıda, Kayseri’nin enerji, yeşil dönüşüm, yapay zekâ ve akıllı şehir çözümleri alanındaki kararlılığı vurgulandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirilen toplantılar ve kurulan uluslararası iş birlikleriyle Avrupa’da akıllı şehircilik alanında tanınan ve güvenilen bir kamu kurumu olma yolunda önemli adımlar atmıştır.