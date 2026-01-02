Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Yeşil Yatırım: 127 Milyon TL

Yeşil Alan ve Ağaçlandırma Çalışmaları

2025 yılı itibarıyla, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nın sorumluluğundaki yeşil alan büyüklüğü 7 milyon 223 bin 108 metrekare, ağaçlandırma alanı ise 4 milyon 204 bin 795 metrekare olarak belirlenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda, kişi başına düşen yeşil alan miktarı 18,65 metrekareye ulaşmıştır.

Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları

Su kaynaklarını koruma amacıyla kurakçıl peyzaj uygulamalarına önem verilmektedir. Bu kapsamda 5 milyon 306 bin 928 TL yatırım ile doğal taş, çim ayırıcı ve ponza taşı gibi malzemeler kullanılmaktadır.

Peyzaj ve Çiçeklendirme Çalışmaları

Kayseri genelinde yoğun bir çiçeklendirme çalışması yürütülmekte olup, 638 bin adet çiçek ve 50 bin adet lale soğanı toprakla buluşturulmaktadır. Bu çalışmalar için ayrılan yatırım tutarı 6 milyon 989 bin 82 TL’dir.

Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları

Yeşil alanların kalitesini artırmak amacıyla altyapıdan üstyapıya kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar için toplam 12 milyon 666 bin TL yatırım yapılmıştır. Ayrıca, otomatik sulama sistemleri ile su tasarrufu sağlanması hedeflenmektedir.

Ağaçlandırma Etkinlikleri

2025 yılı boyunca gerçekleştirilecek ağaçlandırma çalışmalarında 78 bin 665 adet fidan ve 46 bin 48 adet süs bitkisi dikimi planlanmaktadır. Ağaçlandırma yatırımı 64 milyon 146 bin 810 TL olarak belirlenmiştir.

Millet Bahçesi ve Sosyal Etkinlikler

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde sulama için iki adet sondaj kuyusu kurulmakta ve yıl boyunca 35 etkinlik düzenlenmektedir. Bu çalışmalar için 2 milyon 880 bin TL harcanmaktadır.

Kent Donatıları

Parklar ve mesire alanlarında 312 adet bank, 138 adet kamelya, 87 adet piknik masası gibi kent donatıları vatandaşların kullanımına sunulmaktadır. Bu donatılar için ayrılan yatırım tutarı 11 milyon 704 bin TL’dir.

İlaçlama ve Bakım Çalışmaları

Bitki sağlığını korumak amacıyla parklar ve diğer alanlarda yoğun ilaçlama çalışmaları yapılmaktadır. İlaçlama maliyeti 1 milyon 652 bin TL olarak kaydedilmiştir.

Aydınlatma Çalışmaları

2025 yılı boyunca parklar ve hizmet alanlarında bildirilen 1.139 adet arızaya müdahale edilmiştir. Aydınlatma sorunlarının giderilmesi için 6 milyon 788 bin 207 TL yatırım yapılmıştır.

Sarımsaklı Mesire Alanı Yenileme

Sarımsaklı Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen yenileme çalışmaları kapsamında çeşitli yeni donatılar eklenmiş ve bu çalışmanın maliyeti 10 milyon 74 bin TL olmuştur.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği bu projelerle Kayseri’nin yeşil geleceğine önemli katkılarda bulunmaktadır.