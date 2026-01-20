Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Başarıları

Kayseri, bilim ve sporu önceliklendiren projeleriyle Avrupa'da tanınırlığını artırıyor. Belediye, Avrupa düzeyinde başarılı bir belediyecilik modeli sergileyerek, yerel yönetim faaliyetlerini güçlendirdi. 2024 yılında Kayseri, Altın Bayrak ödülünü kazanarak "Avrupa Spor Şehri" unvanını elde etti. Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, şehrin "Dünya Spor Başkenti" olma hedefiyle Tallinn’de resmi başvuruda bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 Ödül Gecesi Gala Programı'nda "En Aktif Belediye Ödülü"ne layık görüldü. Bu ödül, belediyenin spor alanındaki başarılı çalışmalarının bir göstergesi oldu.

Kayseri, akıllı şehircilik projeleriyle Türkiye'de ilk 5'te yer alıyor. PVSmile projesi, Horizon Europe kapsamında tam puanla kabul edilerek uluslararası alanda büyük bir başarı elde etti. Bu proje, 10 farklı ülkeden 28 kamu kurumu ve özel sektör paydaşı ile geliştirildi ve Avrupa Birliği'nin prestijli araştırma programlarından biri olarak öne çıktı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, spor ve akıllı şehircilik projeleri dışında da birçok alanda Avrupa'nın ilgisini çekiyor. Avrupa Kayseri İşverenler Birliği'nin öncülüğünde kurulan Avrupalı Türkler Hizmet ve İrtibat Merkezi, Kayseri'nin tarihi Saat Kulesi'nde açıldı. Ayrıca, Erciyes Kayak Merkezi, Avrupa'dan gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Kaybis, Fransa ve Azerbaycan’dan gelen çevre aktivistleri tarafından olumlu değerlendirildi.

Kayseri’nin bu başarıları, şehrin gelişim sürecinin yanı sıra Türkiye’nin uluslararası alandaki yerini de güçlendiriyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği projelerle Avrupa’da tanınan bir şehir haline geldi.